IL EST LE PRÉCURSEUR DE L'OLED LG révolutionne la télévision

Par Salim BENALIA -

Le géant sud-coréen de l'électronique revendique la paternité de l'Oled, une technologie qu'il développe depuis au moins une trentaine d'années. L'Oled connaît aujourd'hui un véritable boom, avec à la clé une taille de marché qui avoisine le milliard de dollars. Aussi, nombreux sont les fabricants qui se bousculent dans ce segment pour offrir le meilleur produit aux consommateurs. Ainsi, LG fait-il valoir sa suprématie en la matière et rappelle son succès en tant que première entreprise à commercialiser des téléviseurs Oled. Il se définit comme producteur de longue date de l'Oled avec lequel il a doté de grands panneaux d'affichage pendant 30 années consécutives. «Seul à la pointe du marché des Oled, LG compte des années d'avance sur sa concurrence et fournit même ses panneaux Oled à d'autres fabricants de téléviseurs, y compris Sony, Philips et Panasonic»? indique-t-on. Les téléviseurs Oled de LG Sony foncièrement dans l'air du temps et affichent un design fin et élégant. Ils constituent la référence sur le marché très disputé de l'Oled TV. Ils présentent un profil incroyablement mince qui se fond dans tout environnement. Bénéficiant de l'excellence dans la conception, ces derniers ont obtenu la reconnaissance mondiale, à travers toutes les foires et expositions et ont obtenu de nombreuses récompenses internationales. Les téléviseurs Oled de LG représentent le summum de la performance ainsi que le décrit Stuff Magazine, la publication dédiée à la technologie et la plus vendue au monde, laquelle a publié: «LG signature Oled W7 définit la nouvelle référence dans la conception de la télévision et la qualité de l'image.» Outre l'expérience visuelle complète qu'ils procurent, les téléviseurs Oled de LG ne négligent pas pour autant la pureté du son. En plus d'offrir des capacités de haut-parleurs Bluetooth indépendants, les barres de son et les télévisions de LG sont équipées de la technologie Dolby Atmos pour fournir un son immersif à trois dimensions. LG est enfin très engagé sur la smart plate-forme. En effet, et avec l'explosion de l'offre de streaming, et la diversification du contenu disponible, il n'est pas surprenant que les plates-formes intelligentes soient devenues un atout majeur pour la télévision sur le marché mondial. Plus de la moitié des téléviseurs vendus depuis le début de 2017 sont en fait des smart TV. LG propose une vaste collection de téléviseurs 4K UHD 2017 conçus pour fonctionner de manière transparente avec les fournisseurs de streaming vidéo. Ces derniers sont équipés de la plate-forme webOS3.5 intuitive. Les téléviseurs recommandés par Netflix en 2017 offrent la meilleure image HDR possible. LG Oled TV a été salué pour offrir de vraies caractéristiques de qualité d'image et de confort d'utilisation exceptionnels. En outre, les téléviseurs recommandés par LG Netflix permettent une expérience de streaming ultime. Les téléviseurs intelligents de LG sont équipés de la plate-forme webOS révolutionnaire, fournissant aux utilisateurs un accès instantané à une vaste collection de contenu, de la programmation en direct au streaming populaire. Figurent également au menu des services tels que Netflix, Hulu, YouTube et Amazon Prime Video. WebOS fonctionne en tandem avec la Magic Remote, une télécommande ergonomique conçue pour mettre tout le potentiel des téléviseurs intelligents de LG à portée des doigts de l'utilisateur. Autant de performances qui sont signalées alors que les Nations unies ont fêté, le 21 novembre dernier, la Journée mondiale de la télévision.