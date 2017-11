PLUIES ET GRÊLES ANNONCÉES POUR CE WEEK-END Le BMS de bon augure

Par Salim BENALIA -

Les nuits seront plus fraîches et il pleuvra des trombes. C'est ce qu'annonce un bulletin météo spécial BMS, émis par l'Office national de météorologie. Les prémices de cette perturbation atmosphérique ont d'ailleurs été ressenties dans l'après-midi d'hier avec une sensible chute des températures, lesquelles étaient jusque-là clémentes, affichant par exemple allègrement, en journée, les 19 ° C à Alger. Des pluies sous forme d'averses orageuses sur le centre et l'ouest du pays sont ainsi annoncées jusqu'à demain, vendredi. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses ou de grêles ont en effet affecté, dès hier soir, les wilayas de l'ouest et du centre du pays, a indiqué l'Office national de météorologie. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 50 mm durant la validité de ce BMS qui expirera le vendredi 1er décembre à 3 heures.