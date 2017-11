DES DIZAINES D'ARRESTATIONS ONT ÉTÉ OPÉRÉES L'ANP traque les éléments de soutien

Par Ikram GHIOUA -

Pas de répit pour les terroristes

la stratégie des forces de sécurité qui ont fait de l'information un outil et une arme redoutable, contre le terrorisme et ses éléments de soutien.

Cinq éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés à Jijel par des détachements de l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale. Cette opération selon des sources très bien informées, a été menée sur la base de renseignements après signalement de ces éléments. Dans un communiqué transmis à notre rédaction hier, le ministère de la Défense nationale a confirmé l'information soulignant, «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, mardi dernier à Jijel au niveau du commandement de la 5e Région militaire cinq éléments de soutien aux groupes terroristes». Rappelons que l'Armée nationale populaire avait dans le même cadre arrêté la veille un autre élément à Aïn Defla, 1ère R.M. Toujours dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a saisi à Boumerdès un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munitions. Cette saisie intervient après celle de Batna où des armes et des munitions ont également été saisies. De plus en plus d'armes sont saisies, mais aussi un nombre important d'éléments de soutien ont été arrêtés par les forces de sécurité à travers le territoire national. Le chiffre peut dépasser la centaine si on comptabilise toutes les arrestations effectuées lors de ces derniers mois. Leurs implications dans le terrorisme interviennent comme une assistance dans la collecte de renseignements, mais aussi pour une aide matérielle et logistique, sans ces éléments les groupes terroristes qui s'adonnent à la violence pour des fins de pouvoir et de domination ne peuvent en aucun cas prétendre à un forfait d'où cette importance qu'accordent les forces de sécurité aux opérations de la lutte contre les cellules. Ces dernières usent de renseignements précis et ciblés qui aboutissent sur des résultats probants. Le nombre d'éléments de soutien au terrorisme arrêtés depuis le début de l'année peut dépasser la centaine et en termes d'efficacité, aussi bien l'ANP, la Gendarmerie nationale que la police auront eu le grand mérite dans leurs investigations, ayant d'ailleurs permis d'avorter plusieurs attentats grâce justement aux aveux de ces éléments de soutien après leur arrestation. Les forces de sécurité sont parvenues également grâce à l'exploitation du renseignement et au démantèlement de ces groupes de soutien à l'arrestation de plusieurs terroristes activement recherchés. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme justement et grâce au renseignement, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah avait souligné lors de son intervention à la Journée d'étude sur la communication opérationnelle que «notre pays est devenu aujourd'hui un exemple de quiétude et de stabilité, en dépit de toutes les tentatives vaines et désespérées de le tirer vers l'insécurité, et ce grâce à la conscience du peuple dans toutes ses catégories et de la confiance qu'il place en son Armée républicaine nationale, qui a toujours été au front de l'édification et de la construction, et face au terrorisme et à la criminalité organisée sous toutes leurs formes». C'est là toute la stratégie des forces de sécurité qui ont fait de l'information un outil et une arme redoutable, contre le terrorisme et ses éléments de soutien.