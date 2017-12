BOUIRA L'argument du gaspillage

Par Abdenour MERZOUK -

Quelle sera la réaction des pouvoirs publics devant ce que tout le monde considère comme une rébellion, surtout que le prix du pain est subventionné par l'Etat?

Depuis hier, le prix d'une baguette de pain est passé de 10 à 15 DA. La décision unilatéralement prise par les artisans boulangers a surpris plus d'un. Questionné sur les motifs de cette augmentation, un boulanger la justifie par les charges de plus en plus importantes. Le coût de la farine, de la levure, de la main-d'oeuvre, ont augmenté. Ce discours ne tient pas la route si on sait que la baguette à 10 DA était déjà une violation de la réglementation, puisque le pain amélioré de 750 grammes devait coûter moins de 8 DA. Malgré l'avertissement adressé par les services du commerce aux boulangers, ces derniers ont exécuté leur décision et menacent de recourir à un débrayage dès demain au cas où l'autorité venait à se mêler de cette affaire. La révision à la hausse de plus de 50% ne semble point gêner ces auteurs qui essayent de moraliser leur acte, en accusant le peuple d'être un gaspilleur pace que le prix était bas. Même si cet argument détient une part de vérité, il ne justifie pas une décision qui, de l'avis des représentants de la direction du commerce, reste illégale. Les quantités de pain jetées dans les poubelles confirment la tendance des Algériens à acheter toujours plus que ce qu'ils consomment. Il s'agit d'une affaire de savoir-vivre que l'augmentation du prix ne peut changer. Pour certaines personnes rencontrées aux abords des boulangeries hier, l'incapacité d'acheter autre chose pousse le citoyen à se suffire de pain quand il peut faire ses emplettes. Le désespoir était visible sur les visages des clients qui pointent du doigt les autorités du pays. «C'est inadmissible, après le lait qui se fait de plus en plus rare, les factures salées de l'énergie, les hausses faramineuses des fruits et légumes, la longue liste des produits pharmaceutiques non remboursables et toute la panoplie de produits devenus intouchables, voilà qu'on nous prive d'un aliment indispensable. A quand la fin de cette chute aux abîmes?» s'interroge notre interlocuteur, gardien d'une structure étatique. En touchant au prix du pain, c'est toute une symbolique qui est ébranlée. Tout le monde cite en référence les événements de la Tunisie de Bourguiba qui a connu une vraie révolution quand ses décideurs, il y a deux décennies, avaient augmenté d'un centime le prix de la baguette de pain. En Algérie, on a appris à subir dans le silence. Certaines boulangeries vendent une multitude de produits dont l'unique réputation demeure l'appellation: pain de campagne, pain d'orge, pain maison... à des prix qui donnent le vertige. Une viennoiserie propose des pains à 60 voire 100 DA. Les quelques clients de ses établissements sont une catégorie sociale frimeuse. Le choix du week-end pour porter le prix à 15 DA est judicieux et bien mûri. Demain avec le retour au travail des administrations un mouvement est attendu par les citoyens qui ont réduit leur consommation. Quelle sera la réaction des pouvoirs publics devant ce que tout le monde considère comme une rébellion, surtout que le prix du pain est subventionné par l'Etat?