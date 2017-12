BÉJAÏA La surprise était entière

Par Arezki SLIMANI -

La célébration de la naissance du prophète Mohammed (Qsssl) a été marquée par l'augmentation du prix de la baguette de pain cédée hier à 15 dinars.

Les citoyennes et les citoyens de la wilaya de Béjaïa ont été surpris, hier, jour de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (Qsssl) par l'augmentation de 50% du prix de la baguette de pain. Les consommateurs ont payé leur baguette de pain à 15 DA.

La Fédération des boulangers de Béjaïa, affiliée à l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca), qui s'est réunie jeudi, a décidé de mettre en application sa décision le jour de la fête du Mawlid Ennabawi. Désormais, la baguette de pain ordinaire est cédée à 15 DA au comptoir. Elle est livrée aux épiceries et autres partenaires (cantines, université, l'Armée nationale populaire, les hôpitaux) à 13, 50 DA.

Cette décision a surpris plus d'un hier parmi les consommateurs. Si certains jugent positive cette mesure eu égard aux quantités importantes de pain qui sont jetées quotidiennement dans les poubelles, d'autres estiment que le pain est un produit de consommation soutenu par l'Etat et que c'est à ce dernier de décider d'une quelconque augmentation.

«Franchement je trouve cette augmentation justifiée.

Le nombre de baguettes jetées chaque jour peut à lui seul expliquer la nécessité de relever le prix de la baguette pour inciter le consommateur à la modération», explique ce cadre rencontré hier matin dans une boulangerie de la ville.

«Une augmentation de 50% d'un seul coup n'est pas normale», souligne un autre, engageant du coup un débat sous le regard du boulanger.

Un autre consommateur renchérit, indiquant que «le pain est subventionné par le gouvernement et de ce fait personne ne peut décider sans son accord». Afin d'apporter davantage d'explications le boulanger évoque l'assemblée générale de la Fédération des boulangers tenue la veille afin de décider à l'unanimité de cette revalorisation.

Une autre décision prise par la Fédération s'articule autour de la réglementation de l'activité pour la soustraire de la clochardisation.

La fédération de Béjaïa a décidé également d'améliorer la qualité du pain et d'offrir une meilleure prestation de service aux consommateurs.

Le responsable de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa) s'en lave les mains, affirmant que «son organisme a présenté un dossier demandant aux pouvoirs publics l'augmentation de la marge bénéficiaire des boulangers».