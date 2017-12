RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE De nouveaux textes prévus

Par Bouzid CHALABI -

Le facteur principal des accidents de la route reste l'excès de vitesse

Des circulaires concerneront la problématique du frottement des pneus avec la chaussée et l'audit de la sécurité routière.

En Algérie l'environnement routier continue d'être à l'origine des accidents de la circulation avec 4,72% des accidents en 2016. Un taux considéré par les spécialistes en la matière comme élevé. Du coup les services des travaux publics sont appelés à prendre des mesures pour améliorer l'état des routes et réduire leurs impacts négatifs sur les usagers. Dans cette perspective, des études vont être réalisées prochainement par l'organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP) en vue d'élaborer des circulaires visant à renforcer la sécurité routière. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de cet organisme, Boumediene Oukaci, lors de son intervention à une journée technique sur «la route plus sûre et plus durable» organisée en marge de la 15ème édition du Salon international des travaux publics qui s'est tenu du 28 novembre au 1er décembre. Selon ce responsable, ces circulaires concerneront la problématique du frottement des pneus avec la chaussée et l'audit de la sécurité routière. Soulignons que la thématique de cette journée technique a porté essentiellement sur le volet environnemental, à savoir la route, les ouvrages d'art et leur impact sur la sécurité routière. Les experts qui sont intervenus ont expliqué que la sécurité routière dépendait de trois facteurs: le conducteur, le véhicule et l'environnement tels les infrastructures et les ouvrages d'art. Le directeur central auprès du ministère des Travaux publics et des Transports, Salah Benloucif, a pour sa part indiqué: «La sécurité routière au niveau des routes du pays s'est améliorée. D'autant plus que nous les réalisons actuellement en se basant sur des techniques performantes et modernes. Mais il a reconnu «que des corrections sont à réaliser. C'est d'ailleurs sur quoi nous nous penchons en vue de mettre à niveau les infrastructures en place et de répondre ainsi aux exigences actuelles.» Toujours selon le directeur central «les impératifs du moment sont la réduction du nombre des victimes de la route alors que le nombre d'accidents demeure important. En général, près de 4000 personnes perdent la vie annuellement dans des accidents de la route en Algérie.» Pour sa part, le secrétaire général du Comité de la route transsaharienne, Mohamed Ayadi, a indiqué à la presse qu'actuellement, les techniques évoluent dans le pays où de nouveaux outils et méthodes existent et sont utilisés en vue d'ériger des ouvrages d'art et de mettre à niveau les routes. «Nous avons fait un bon nombre d'avancées: à l'indépendance du pays, nous avions 20.000 km de routes, alors qu'actuellement, nous en avons 125.000 km et nous avons encore les moyens d'en réaliser davantage», a ajouté M. Ayadi. Il a également affirmé que bien que le facteur principal dans la récurrence des accidents de la route en Algérie reste l'excès de vitesse, les causes techniques et environnementales en sont aussi des causes.

Cela dit il y a lieu de souligner que l'environnement routier continue d'être à l'origine des accidents de la circulation ce qui pousse à croire que les mesures prises jusqu'ici sur le plan des travaux d'entretien des routes ne semblent pas atteindre leurs objectifs. Ainsi il est utile de trouver des solutions qui puissent rendre nos routes plus sûres. C'est d'autant plus urgent puisque les statistiques des accidents de la circulation n'ont pas changé considérablement par rapport aux années précédentes..

Rappelons que l'Algérie en application du Plan mondial de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020 a entrepris des dispositions pour l'amélioration de la réglementation liées au Code de la route, le contrôle technique pour garantir plus de sécurité aux véhicules.