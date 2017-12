BAISSE DE LA PRODUCTION DE 1,8 MILLION DE B/J DE L'OPEP ET DE SES ALLIÉS C'est jusqu'à fin 2018!

Par Mohamed TOUATI -

L'offensive diplomatique d'envergure et sans précédent, initiée par le chef de l'Etat pour sensibiliser les pays producteurs demeurera le socle de cet accord.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires dont la Russie ont décidé, jeudi à Vienne, de continuer à réduire leur offre, de 1,8 million de barils par jour, jusqu'à la fin de l'année 2018. «L'Opep et ses partenaires, ont décidé de prolonger jusqu'à fin 2018, leur plafonnement de production de pétrole destiné à réduire les stocks mondiaux et à stabiliser le redressement des prix», avait déclaré le ministre irakien du Pétrole Jabbar Al-Luiebi. La durée de la prolongation du pacte inédit conclu il y a un an sera de «neuf mois», à partir de mars prochain, a souligné le ministre.

Les rumeurs sciemment entretenues sur les réticences de Moscou ont finalement été balayées d'un revers de la main. Et ce qui apparaît dans la reconduction de cette décision comme une concession à la Russie relève d'une stratégie où rien n'a été laissé au hasard. «Compte tenu des incertitudes liées principalement à l'offre et, dans une certaine mesure, à la croissance de la demande, il est prévu qu'en juin 2018, d'autres mesures d'ajustement soient envisagées en fonction des conditions du marché et des progrès réalisés en matière de rééquilibrage du marché pétrolier», souligne le communiqué de l'Opep. Certains n'ont pas hésité à y voir une exigence de Moscou. Un raccourci battu en brèche par les spécialistes. «On pourrait dire que l'engagement ne vaut que jusqu'en juin et qu'alors seulement, si besoin, il pourrait être prolongé jusqu'à la fin 2018. Mais quelle que soit la façon dont vous le présentez, ils ont clairement fait comprendre aux marchés qu'ils continueraient de réduire leur production si besoin», a prévenu Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB. De toutes les façons il est totalement exclu de mettre fin brutalement à ce «pacte» même si la situation venait à sérieusement et durablement s'améliorer. «Lorsque nous sortirons de l'accord, nous le ferons très progressivement (...) pour être sûrs de ne pas perturber le marché», avait déclaré le ministre saoudien de l'Energie Khalid al-Falih. Il est pratiquement acquis que l'Arabie saoudite et la Russie, gros producteurs mondiaux, qui ont souffert de la dégringolade des cours de l'or noir, au même titre que d'autres pays producteurs ne se contenteront pas du niveau actuel du prix du baril. Et si aujourd'hui la conjoncture s'est nettement améliorée ils doivent une fière chandelle à l'Algérie.

L'offensive diplomatique d'envergure et sans précédent, initiée par le chef de l'Etat pour sensibiliser les pays producteurs demeurera le socle de l'accord de la baisse de 1,8 million de barils par jour qui a permis aux prix du pétrole de rebondir. Plus de deux ans de maturation ont été nécessaires pour que cette démarche qui avait pour but de mettre fin à la dégringolade des cours de l'or noir se concrétise. Cela ne s'est pas fait sur un coup de baguette magique. Il aura fallu tout le savoir-faire de la diplomatie algérienne pour dépasser des différends profonds, ne pas froisser des égo et des susceptibilités à fleur de peau. Il est donc utile de revenir sur sa genèse. Il y a eu dans un premier temps l'espoir suscité par l'accord de Doha qui devait battre en brèche le statu quo imposé par l'Arabie saoudite, chef de file du cartel. Il a été torpillé par Riyadh et Téhéran lors du Sommet des pays producteurs qui s'est tenu le 17 avril 2016 au Qatar. L'Algérie allait entrer en scène quelques mois plus tard lors d'un sommet de l'Opep qui s'est tenu le 28 septembre 2016 à Alger en marge du 15ème Forum international de l'énergie. Il débouchera sur un accord qualifié d' «historique» par la presse internationale qui conduira le 10 décembre 2016 l'Opep et ses 11 alliés dont la Russie à décider de réduire leur offre de 1,8 million de barils par jour. Il faut se rappeler que c'est sous la présidence de l'Algérie que furent opérées les baisses successives décidées par l'Opep pour faire face à une chute historique des prix du pétrole en 2008. Les cours de l'or noir après avoir dépassé les 147 dollars en juillet de cette année-là ont dégringolé sous les 34 dollars moins de six mois plus tard.

Le 17 décembre 2008, l'Opep qui tenait son sommet extraordinaire à Oran, capitale de l'Ouest algérien, annonçait une réduction de sa production de 2,2 millions de barils par jour, après avoir procédé à deux précédentes baisses. 500.000 b/j en septembre et 1,5 million de barils jours en octobre. Soit une baisse record de 4,2 millions de b/j en quatre mois. Près de 10 ans plus tard l'opep montre ses «crocs». Un esprit offensif qui s'était effiloché au fil du temps, réanimé par l'accord d'Alger.