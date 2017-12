LE MINISTRE DES FINANCES L'AFFIRME "Les assurances ont entamé le virage du numérique"

Par Salim BENALIA -

Le ministre des Finances a déclaré, en marge de la signature de la convention de partenariat entre la Caar et le CPA, lequel porte sur le e-paiement, qu'une convention similaire serait signée à la fin décembre 2017 entre la Banque algérienne de développement rural Badr et la Société algérienne des assurances SAA. Par ailleurs, il a relevé que plus de 100 000 opérations de e-paiement avaient été effectuées depuis octobre 2016. Affirmant que les sociétés d'assurance ont «entamé le virage du numérique» avec la mise en place d'un certain nombre de services d'assurance via le Net, Abderrahmane Raouïa a estimé que cette avancée intervenait suite à la démarche de modernisation engagée par les pouvoirs publics, pour répondre aux attentes des consommateurs. Dans ce cadre, il a mis en exergue l'importance des mesures prises dans le cadre du texte de loi de finances 2018, qui stipule que tout agent économique qui offre des biens ou services à des consommateurs doit mettre à leur disposition des TPE pour leur permettre, à leur demande, de régler le montant de leurs achats par carte de paiement électronique. Selon le ministre, les entreprises qui veulent rester compétitives et réaliser un niveau de performance élevé tout en assurant une réelle proximité avec la clientèle, sont tenues d'investir dans les nouvelles technologies. Il a alors précisé que son département ministériel accordait une grande importance à la digitalisation des transactions dans l'ensemble des secteurs financiers, appelant à poursuivre les efforts de numérisation et de modernisation pour réunir les conditions d'une mutation réussie de l'économie nationale. «Cette orientation est totalement appuyée par les pouvoirs publics avec la définition d'une démarche intersectorielle afin d'asseoir des bases pour l'émergence d'une économie numérique», a-t-il soutenu.

A ce propos, il a avancé que l'année 2018 sera celle de la modernisation et de la numérisation du système financier en général. Actuellement, les détenteurs des cartes CIB sont au nombre de 1,5 million de personnes au niveau national, auxquels s'ajoutent 5 millions de détenteurs de cartes de paiement d'Algérie poste, tandis que le nombre de TPE est de 12.000, selon le président de l'Association des banques et établissements financiers Abef, Boualem Djebbar.