ORAN 40 boulangers ont observé la grève

Par Wahib AïT OUAKLI -

La grève des boulangers est illégale étant donné qu'aucune institution ne l'a adoptée». C'est ce qu'a affirmé le président de l'Association nationale des commerçants algériens, El Hadj Tahar Boulenouar. Le débrayage, sans préavis, des fabricants constitue le sujet dominant du débat local. A Oran, la grève n'est pas totalement suivie tant que son émanation est inconnue. Selon des indiscrétions, venant de la direction du commerce, le nombre des grévistes n'a pas dépassé une quarantaine de boulangers qui ont baissé rideau jeudi. «Ils reprendront le travail vendredi (hier, ndlr)», a-t-on appris auprès des sources fiables de la direction régionale du commerce. L'anarchie est totale. Le consensus n'a pas été commun. Là on parle des petites réunions informelles qui ont regroupé certains boulangers désireux de provoquer la disette du pain sous prétexte de la marge bénéficiaire ne faisant pas leur bonheur. L'on apprend aussi que ces boulangers, réunis à titre officieux, n'auraient pas réussi à approuver la démarche à entreprendre dans le cadre de la hausse du prix de la baguette. Certains ont proposé la fixation du tarif du pain à 15 DA, soit 50% de plus par rapport à son prix initial. D'autres auraient été tout au moins indulgents en suggérant de plafonner la baguette à 12 DA. Le risque de voir le prix de la baguette prendre son envol hante les esprits de plus d'un. Le président de l'Association des commerçants algériens revient à la charge en indiquant expressément à L'Expression que «toute augmentation du prix du pain est illégale». «Il ne peut pas y avoir une hausse du prix sans ouvrir le dossier du pain», dira le président de l'Association appelant le ministère de tutelle à «associer toutes les instances en relation avec une telle question en mettant en place une commission devant regrouper, en plus du ministère du Commerce, les organisations représentant les consommateurs, les commerçants et les boulangers». Le pain doit être tarifié à 15 DA. Tel est le prix réel de la baguette à afficher par des boulangers dont plusieurs sont passés à l'action, et sans avertir, en baissant rideau jeudi. Le consommateur a, durant toute la journée d'avant-hier, été mis dans le pétrin, contraint de subir, de nouveau, une loi à laquelle il n'a pas pris part dans son élaboration, à savoir la hausse du prix de la baguette. Un peu partout dans des boulangeries, d'Oran ville, l'augmentation du prix du pain ne constitue aucunement un quelconque étonnement, du moins chez ces quelques boulangers qui ont saisi «l'heureuse» occasion en ouvrant les portes de leurs commerces, pendant que plusieurs autres de leurs camarades observent le mouvement de grève. «C'est à prendre ou à laisser», dira le boulanger, en réponse à la moindre explication demandée par le petit citoyen. Il ne faut ni tourner en rond ni verser dans l'amalgame en cherchant l'origine d'une telle hausse décidée «unilatéralement» et sans aucun accord préalable passé entre les boulangers et l'Etat, représenté par le ministère du Commerce. A haï Sabah, dans l'est d'Oran, le pain a été vendu à 40 DA. «Tout a augmenté», dira encore le petit boulanger du coin, à commencer par la farine panifiable, jusqu'à la petite boîte des améliorants en passant par l'huile et le sel, sans compter les impositions fiscales, l'électricité et les autres petites dépenses. Pour plus d'un commerçant, une telle augmentation des ingrédients ne fait pas le bonheur des boulangers. Bien au contraire, plusieurs centaines de ceux-là ont déclaré faillite et ont été forcés de baisser rideau. Là est toute la problématique posée. Peut-on décider de telle sorte sans passer des accords avec qui de droit, tout en n'associant pas le consommateur? Des boulangers ne s'emballent pas trop dans leurs argumentaires, en avançant un tas d'explications, tout en tançant le ministère du Commerce, l'accusant de laisser la situation traîner au point où celle-ci a fait effet de boule de neige. «15 DA est le prix idéal», dira-t-on, d'où d'ailleurs le recours à la grève réservé exclusivement à faire preuve de la force de mobilisation de ces artisans en décidant de la disette dans le but de faire valoir leur ancienne revendication. Croyant dur comme fer qu'une telle revendication est à la fois professionnelle et légitime. Plus d'un boulanger ne tarde pas à faire preuve «d'honnêteté» dans sa profession, d'où le recours au mouvement de débrayage dans le seul but de revoir le prix de la baguette du pain dont le revenu est quasi nul si l'on prend en compte les frais de la panification dépassant ceux de la vente. «Ils dépassent largement le seuil de 12 DA», dira un autre boulanger de la rue Larbi Ben M'hidi, à Oran-ville.