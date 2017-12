LE VICE-MINISTRE CHINOIS DU COMMERCE AUJOURD'HUI À ALGER L'heure du vrai investissement?

Par Walid AÏT SAÏD -

Depuis quelque temps les responsables du pays ont «haussé» le ton avec leur partenaire historique et stratégique afin que la relation économique soit du gagnant- gagnant! Cette visite sonne comme une réponse de Pékin pour sauver «l'empire» sino-algérien...

Six milliards de dollars par an contre 1,5 milliard de dollars d'investissement global! C'est en résumé la «relation» économique algéro-chinoise. En effet, l'Algérie est un véritable eldorado pour la Chine. Ces dernières années, elle est même devenue son premier fournisseur en matière, sans parler des grands chantiers qui sont revenus aux entreprises chinoises telles que la Grande mosquée d'Alger, le Centre international de conférences ou le Grand stade de Baraki...En contrepartie de tous ces «cadeaux», l'Algérie a eu un grand et joli opéra de 30 millions d'euros, un cadeau de consolation qui ne satisfait plus les autorités algériennes qui font face à une crise économique aiguë. Ainsi, depuis quelque temps les responsables du pays ont «haussé» le ton avec leur partenaire historique et stratégique afin que la relation économique soit du gagnant- gagnant! Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a été le dernier a «dégainer» à la mi-octobre en exprimant la volonté du gouvernement de voir davantage de projets d'investissements chinois en Algérie. En recevant l'ambassadeur de Chine en Algérie, Yang Guang Yu, le ministre a souhaité voir les entreprises chinoises investir dans différents secteurs dont, notamment, ceux du textile, de la sidérurgie, de l'électronique et des mines, en espérant «une accélération des discussions en cours sur certains projets de partenariat». Le 21 septembre dernier, c'est le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi, qui avait «exhorté les opérateurs économiques des deux pays à profiter (...) du partenariat stratégique qui lie l'Algérie à la Chine depuis 2014, et à saisir les opportunités qu'offre l'initiative chinoise «la Ceinture et la Route», lancée par le président chinois». Avant lui, le ministre algérien du Commerce, Mohamed Benmeradi, avait reçu l'ambassadeur de Chine, où il l'avait invité à contribuer à l'augmentation du quota des exportations vers la Chine des produits algériens hors hydrocarbures, notamment les produits agricoles. Sentant, la menace d'une chute de «l'empire» sino-algérien, Pékin tente de réagir. L'ambassadeur de Chine en Algérie, qui a été reçu par pratiquement tout le gouvernement, est en train d'appeler les entreprises chinoises à plus d'investissements directs en Algérie. Il y a quelques jours, l'ambassadeur d'Algérie en Chine, Ahcène Boukhelfa avait affirmé que «de nombreuses entreprises chinoises activant dans divers domaines économiques ont exprimé l'intérêt d'investir en Algérie à travers des projets de réalisation de capacités de production, notamment dans l'industrie automobile, la fabrication de véhicules légers et lourds ainsi que des bus». Il a lui aussi mis un coup de «pression» aux Chinois en soutenant que l'Algérie veut que «cette présence chinoise en Algérie soit encore plus importante à travers des investissements directs et la participation dans des projets gouvernementaux, mais aussi dans des projets utiles à l'économie nationale par l'installation de capacités de production». Le contexte actuel laisse donc envisager de belles perspectives concernant, la visite de trois jours du vice-ministre chinois du Commerce, Yu Jianhua. Il doit arriver aujourd'hui à Alger accompagné d'une importante délégation, dans le cadre du renforcement de la coopération économique et commerciale algéro-chinoise, Cette visite «qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine, hissées au niveau d'un partenariat stratégique global en 2014, sera l'occasion pour les deux parties d'examiner l'état de la coopération économique bilatérale et les voies et moyens de son renforcement et sa consolidation», souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, venant ainsi confirmer l'importance de cette visite qui peut paraître anodine. Surtout que durant cette visite, Jianhua aura notamment des entretiens avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, avec lequel il procèdera à la signature d'un accord de coopération économique et technique, note la même source, ajoutant que d'«autres accords devraient, également, être signés à l'occasion de cette visite». L'heure du vrai investissement chinois en Algérie a-t-il sonné? Wait and see...