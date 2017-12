ASSURANCES LA CAAR LANCE LE PAIEMENT EN LIGNE

Par Salim BENALIA -

La Caar est le spécialiste des risques industriels. Elle s'adjuge 14% de parts du marché.

Souscrire à un contrat d'assurance en ligne et payer avec une carte bancaire, c'est désormais possible en Algérie. La Caar assurance vient en effet de lancer sa plate-forme de paiement sur le Web. Les produits concernés par cette innovation sont, pour l'immédiat, l'assurance multirisques habitation et prochainement celle relative aux catastrophes naturelles. Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et le partenaire de la Caar dans cette étape cruciale qui voit l'assureur public passer à l'ère du numérique et du e-paiement. M. Brahim Djamel Kassali P-DG de la Caar a qualifié d'ailleurs la concrétisation de ce projet d'envergure «d'événement historique qui est à inscrire dans la politique de modernisation des services proposés aux citoyens». L'annonce de ce lancement, laquelle a été abritée, ce week-end, par l'hôtel El Djazair, à Alger, a vu la présence du ministre des Finances Abderrahmane Raouïa et celle du P-DG du CPA M. Omar Boudieb. Un réseau de vente composé de 110 agences est dédié à ce service inédit et agréé par la Banque d'Algérie. «Ce service vient renforcer le partenariat stratégique engagé entre deux grandes entreprises, à la faveur de la mise en place, à travers les guichets du CPA, des activités de bancassurance pour la vente des produits de la Caar.» a pour sa part expliqué M. Omar Boudieb. Le CPA et la Caar ont en effet procédé à la signature d'une convention portant sur le lancement effectif de ce service de paiement sur Internet ou e-paiement. «L'opération répond à la dynamique engagée par les pouvoirs publics visant à conforter davantage le processus de modernisation des moyens de paiement électroniques en Algérie et la numérisation de l'économie», a rappelé M. Boudieb, alors que M. Kassali qui croit que les TIC sont un outil de choix dans l'amélioration des prestations offertes aux clients, a ajouté: «Le doyen des assureurs, la Caar dont la création remonte à 1963, inaugure une nouvelle ère dans la commercialisation des services d'assurance et se hisse aux standards internationaux et s'adapte aux changements socio-économiques et juridiques et relève aujourd'hui le défi des nouvelles technologies, tout en mettant au coeur de sa stratégie l'élément humain.» Notons que le paiement en ligne est conduit, sur le plan technique avec l'étroite collaboration de la société d'automatisation des transactions interbancaires et monétique «Satim» qui garantit la sécurité des transactions. Le premier responsable du CPA rappelle par ailleurs que le paiement en ligne vient s'ajouter à l'installation auprès du réseau commercial de la Caar de pas moins de 42 TPE ou terminaux de paiement électronique devant permettre aux clients de la compagnie d'assurance de régler leurs primes d'assurances par l'utilisation de leur carte CIB. Il sera ainsi possible pour tout détenteur d'une carte CIB de souscrire une assurance MRH à travers le portail Web de la compagnie www.caar.dz les interfaces utilisateurs ont été parfaitement structurées à l'effet de garantir une meilleure compréhension des étapes de souscription.