JOURNÉES EUROMAGHRÉBINES DE LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE 48 heures de fructueux débats

Les journées organisées par RH International Communication, les 29 et 30 novembre dernier, à l'hôtel El Aurassi, ont connu un succès retentissant. En effet, 48 heures de débats à bâtons rompus sur la communication publicitaire ont fait office d'une vraie aubaine pour les experts du domaine pour éclairer la lanterne sur le «où on en est» dans ce segment précis de la communication, ainsi que pour les nombreux représentants des sociétés publiques et privées venus en nombre y participer.

La Société nationale d'assurance (SAA), les Douanes algériennes, le Crédit populaire algérien (CPA), Air Algérie...etc. ont tous répondu favorablement à l'appel de Hessas Rachid, Directeur général de RH International Communication. Ce dernier n'a pas caché sa satisfaction sur l'engouement qu'ont connu ces 11es journées. «Les échos de ces journées de la communication doivent se greffer, au grand bonheur de tous les participants, aux grandes rencontres qu'a abritées le prestigieux Hotel El Aurassi». A ces entreprises s'ajoutent d'éminents experts dans le domaine qui se sont alternés pour apporter des éclaircissements à la lumière des enjeux que recèlent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour le cas de l'Algérie, les experts relèvent plusieurs défaillances au sein de ce marché resté en jachère, non réglementé et pourtant prometteur.

Il faut dire en effet, qu'à ce jour il n'existe pas de cadre légal qui régule le marché de la publicité, ce qui porte un réel préjudice à l'économie nationale.