KHENCHELA 4 morts et 6 blessés dans un accident

Quatre personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la route survenu hier après-midi dans la commune de Chelia, à Khenchela, a-t-on appris de la direction de la Protection civile.

L'accident s'est produit suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion au niveau de l'intersection du lieudit Boukhacha sur le chemin communal (CC) n° 172 de la commune de Chelia. Il est précisé que les victimes, âgées entre 34 et 40 ans ont été évacuées par les éléments de la Protection civile à la morgue de l'hôpital de la commune de Kaïs, tandis que les blessés, âgés entre 17 et 54 ans, ont été transférés au service des urgences du même établissement de santé. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.