NEIGE ET INTEMPÉRIES À TIZI OUZOU La sûreté de wilaya en alerte

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les policiers ont été mobilisés pour participer aux opérations d'ouverture de routes et pour porter aide et assistance aux personnes en détresse.

La sûreté de wilaya de Tizi Ouzou s'est mobilisée pour assister les citoyens qui seraient en détresse durant la période d'intempéries qui a débuté ce week-end, a-t-on appris hier, auprès de la cellule de communication de ce corps d'arme. Suite à la publication d'un bulletin météorologique spécial annonçant des chutes de neige et de fortes précipitations à Tizi Ouzou, le chef de sûreté de wilaya, Rachid Derouazi, a donné instruction à tous les chefs des sûretés de daïras, notamment ceux des localités concernées par ce BMS, pour mobiliser leurs moyens humains et matériels afin de prévenir tout accident pouvant survenir durant cette période, a indiqué la chargée de communication, la commissaire principale Djamila Temmar.

Les policiers ont été notamment mobilisés pour participer aux opérations d'ouverture de routes et pour porter aide et assistance aux personnes en détresse en assurant, entre autres, l'évacuation des malades bloqués sur les routes, la distribution de kits alimentaires aux familles démunies et de repas chauds, ainsi que des couvertures aux sans-abri, a-t-on ajouté de même source. Les éléments de la sûreté de wilaya, sont intervenus, hier aux côtés d'autres services concernés, pour l'ouverture de routes fermées par la poudreuse, à l'exemple du chemin de wilaya 253 reliant la commune d'Iferhounene à la wilaya de Béjaïa via le col de Chellata et de la Route nationale 15 au niveau du col de Tirourda, où les opérations de déneigement se poursuivaient en fin de journée. Les éléments de la sûreté de wilaya ont aussi participé à l'opération de dégagement de certains axes routiers enneigés dans la localité de Aïn El Hammam où la poudreuse a atteint 15 cm de haut et sont intervenus, durant cette même journée de samedi, pour aider des automobilistes victimes de dérapage dû au verglas qui a rendu la chaussée glissante, dans cette même localité, a ajouté la commissaire principale Temmar. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation au profit des automobilistes et des transporteurs de voyageurs a été organisée au niveau de la gare multimodale de Bouhinoune, au chef-lieu de wilaya, pour inviter les conducteurs à la prudence et à rouler doucement, afin de prévenir d'éventuels accidents, a ajouté la chargée de communication.