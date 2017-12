MANIPULATION DES LISTES DE LOGEMENTS À CONSTANTINE Sévère mise en garde du wali

Par Ikram GHIOUA -

Le chef de l'exécutif de la wilaya de Constantine, ne cesse de multiplier ses sorties sur le terrain pour s'enquérir des travaux d'avancement des logements. Le wali Abdeslami Saidoune est décidé à faire aboutir tous les projets programmés et veille personnellement sur ce dossier. Tout en donnant des instructions fermes au promoteur, le premier responsable insiste aussi sur l'importance de l'environnement des logements et les délais. Parmi ces projets, celui des 3000 logements à Massinissa dont les travaux sont presque achevés. Le quartier a notamment été raccordé aux différents réseaux, eau, électricité et gaz reste que les accès et les trottoirs doivent être pris en charge comme l'exige le contrat insiste le wali de Constantine.

Ce projet est destiné aux demandeurs de logements sociaux des communes de Constantine et El Khroub. L'autre projet est à la nouvelle-ville Ali Mendjeli, il s'agit des 3200 logements programmés pour une extension vers l'Unité 20. Ce projet a été conçu au profit des habitants de la vieille ville et ceux dont les habitations sont menacées par les glissements de terrain.

Le wali a également inspecté dans ce même cadre les 3200 logements de Aïn Nahas dont les travaux sont en cours.

Par ailleurs et dans le cadre des projets relatifs à la réalisation des établissements scolaires, le premier responsable a eu, lors d'une visite, à se rendre au niveau des chantiers d'une dizaine d'unités à Massinisssa, dont certains débuteront la semaine prochaine. Outre ces projets, le wali a également, toujours au niveau de cette commune pris connaissance du projet de réalisation d'un bureau de poste, un centre hospitalier, une APC et des locaux commerciaux.

Des projets similaires sont prévus à Aïn Nahas, a-t-on appris qui ont également été inspectés. Saisissant l'opportunité de cette sortie le wali ne manquera pas d'annoncer la distribution de 1100 logements prochainement. Ces logements sont répartis à travers plusieurs communes de Constantine. Rappelons que le wali avait annoncé que 300 logements sociaux vont être livrés d'ici la fin 2018 dans la commune de Ibn Badis.

Concernant toujours cette commune, mais aussi le lieu dit Ben Yaâkoub, le wali a ordonné la préparation des listes de 80 bénéficiaires afin que ces derniers puissent occuper leur bien avant la fin de l'année 2017. Dans ce contexte le premier responsable a mis en garde contre toute manipulation des listes menaçant de recourir à la justice.