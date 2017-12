ALORS QUE LA NEIGE A BLOQUÉ SEPT WILAYAS L'armée au secours des populations

Plusieurs routes sont coupées ou difficiles à la circulation dans sept wilayas, suite aux chutes de neige et des pluies, enregistrées depuis vendredi dans les wilayas du Centre du pays. Elles ont causé la fermeture de nombreux axes routiers conduisant à une perturbation du trafic à leur niveau et occasionnant certains accidents occasionnels, selon un point de situation établi hier, par les services de la Protection civile.

Ainsi, dans la wilaya de Béjaïa, les Routes nationales (RN) 26, 30 et 74 et les chemins de wilaya (CW) 56 et 35 sont coupés à la circulation en raison de l'accumulation de la neige. Il en est de même des RN 15, 30 et 33 au niveau de la wilaya de Bouira, des RN 15, 33 et 30 et des CW 251 et 09 au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Sont aussi concernées la RN 77 et les CW 01, 04, 09 et 135 dans la wilaya de Mila, les RN 97 et 77 et les CW 137 et 135 dans la wilaya de Jijel pour les mêmes raisons. Le CW 06 et les chemins communaux 101, 90, 91, 85, 166 et 193 au niveau de la wilaya de Sétif sont également touchés par les intempéries, souligne la Protection civile. Dans certaines localités, il a fallu l'intervention es détachements de l'ANP pour dégager les axes routiers. C'tait le cas des Secteurs opérationnels de Tizi Ouzou, Bouira (1ère Région militaire), Skikda et Jijel (5ème Région militaire), qui ont opéré des interventions pour l'ouverture de routes et le désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige, indique hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi, «les éléments de l'ANP ont été mobilisés pour venir en aide aux citoyens et prêter assistance aux populations à travers le déneigement des routes et des pistes bloquées par les fortes chutes de neige», note la même source. «Ces interventions viennent en exécution des instructions du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP relatives à l'intervention rapide des unités de l'ANP déployées dans les régions ayant enregistré, cette semaine, des perturbations climatiques et dans le cadre de ses missions humanitaires», précise le communiqué.