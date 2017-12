BILAN DE L'ANP AU MOIS DE NOVEMBRE Deux terroristes abattus et 34 éléments de soutien arrêtés

Deux terroristes ont été abattus et 34 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, alors que deux autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires au cours du mois de novembre, selon un bilan des opérations de l'Armée nationale populaire (ANP). Les opérations des éléments de l'ANP, qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte antiterroriste, de la sécurisation des frontières, de la lutte contre le crime organisé et l'immigration clandestine, se sont soldées également par la reddition de deux terroristes et la détection et la destruction de 13 casemates pour terroristes et d'armes.

Ces mêmes unités ont découvert et détruit deux ateliers de fabrication d`explosifs, a précisé la même source, ajoutant que sept lance-roquettes de type (RPG7), 413 obus, 26 kalachnikovs, deux mitrailleuses lourdes de calibre 12,5 mm, une mitrailleuse de type PKT, 33 fusils de différents types, 33 chargeurs garnis et sept bandes à munitions ont été récupérés. Les éléments de l'ANP ont récupéré également 17 719 cartouches de différents calibres et détruit 41 bombes de fabrication artisanale et quatre mines. Par ailleurs, les éléments de l'ANP ont arrêté 195 contrebandiers, 55 trafiquants de drogue et saisi 36,4 quintaux de kif traité et 855 012 unités de psychotropes.

Un total de 107 orpailleurs et 2233 migrants clandestins ont été interpellés tandis que 15 autres ont été sauvés en pleine mer, a relevé la même source, ajoutant que 141.899 litres de carburants, 44,95 tonnes de denrées alimentaires, 34.716 de produits pyrotechniques ont été saisis et 53 marteaux piqueurs et 72 groupes électrogènes ont été récupérés.