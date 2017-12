DESTINÉ À FINANCER DES PROJETS DE COOPÉRATION EN ALGÉRIE La Chine fait un don de 30 millions de dollars

Par Mohamed BOUFATAH -

Ce pays souhaite la mise en chantier du port Centre d'El Hamdania «dans les meilleurs délais».

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi et le vice-ministre chinois du Commerce et représentant adjoint du commerce de la Chine, Yu Jianhua, ont signé hier à Alger un accord de coopération économique et technique portant sur l'octroi par la partie chinoise d'un don d'un montant de 30 millions de dollars. Ce don chinois est destiné au financement de projets de coopération en Algérie, notamment celui du Palais culturel et de loisirs pour les jeunes d'Alger qui avait déjà bénéficié d'un don d'un montant de 15 millions de dollars en 2016.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Culture, Smaïl Oulebsir, a signé avec le vice-ministre chinois un accord relatif à la mise en place d'une coopération technique au profit de l'opéra d'Alger.

La cérémonie de signature de ces accords s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. M.Jianhua a affirmé que le gouvernement chinois va veiller à continuer à encourager les sociétés chinoises à venir s'installer et investir en Algérie. Les relations bilatérales, selon lui, sont marquées par une «confiance politique et stratégique» et une collaboration «mutuellement avantageuse» sur le plan économique. Le vice-ministre chinois du Commerce a ainsi exprimé sa «confiance» quant aux perspectives et aux potentialités du marché algérien. Pour rappel, sur le plan des échanges commerciaux, la Chine est classée depuis 2013 premier fournisseur de l'Algérie. En 2016, elle avait exporté vers l'Algérie pour un montant de 8,4 milliards de dollars. La signature de ces accords a été précédée par une rencontre entre MM. Ayadi et Jianhum, durant laquelle les deux parties se sont engagées à développer davantage les relations bilatérales entre les deux pays à travers des «actions concrètes». Le consensus dégagé à l'issue de ces entretiens «est de prendre notamment des actions concrètes pour développer davantage les bonnes relations déjà existantes» entre les deux pays, a insisté M. Jianhua. Abordant le projet du port Centre d'El Hamdania (Cherchell, wilaya de Tipasa), il a affirmé que la Chine souhaite que les deux parties continuent à conjuguer leurs efforts afin de permettre la mise en chantier du projet «dans les meilleurs délais».