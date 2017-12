DJAMAÂ EL KBIR, DJAMAÂ EL JDID, L'APN, LE SÉNAT, LA GRANDE POSTE... Treize édifices illumineront El Bahdja

Par Walid AÏT SAÏD -

Alger n'en sera que plus belle

Ces édifices seront illuminés du coucher du soleil jusqu'au lever du jour (horloge astronomique).

Une fois la nuit tombée, on ne verra plus qu'eux! Les monuments de la capitale seront bientôt magnifiés par des illuminations flamboyantes. En effet, un total de 13 édifices emblématiques et patrimoniaux situés au coeur de la wilaya d'Alger vont être bientôt habillés en lumière dans le cadre de la mise en valeur des monuments urbains par la lumière artificielle, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

La mise en lumière des édifices consiste à orner des monuments par la lumière artificielle et par des phénomènes d'animation culturelle contribuant à transformer le paysage nocturne de la ville en un théâtre urbain permanent par le biais d'équipements sophistiqués et de haute technologie.

«Un total de 13 édifices emblématiques et patrimoniaux de la wilaya d'Alger à l'instar des mosquées Djamâa El Kbir et Djamâa El Jdid, l'APN, le Sénat et la Grande Poste seront habillés, au fur et à mesure, de lumière dans le cadre du plan d'embellissement de la wilaya d'Alger», a indiqué le conseiller auprès du comité d'embellissement de la capitale, Mohamed Maachouk.

Des études ont été déjà entamées pour la mise en lumière de ces édifices et seront soumises à la validation à la mi-décembre avant le lancement de ces travaux, a-t-il ajouté, précisant qu'à chaque fois qu'une étude pour un édifice est finalisée, les travaux sont lancés juste après afin de «gagner du temps».

Ces édifices dont le Théâtre national algérien Mahieddine Baachtarzi (TNA) seront illuminés du coucher du soleil jusqu'au lever du jour (horloge astronomique), a précisé Maachouk. «Bien que faisant partie des 13 monuments par la mise en lumière après validation des études s'y référant, Makam Echahid a été privilégié à l'occasion du 63éme anniversaire de la guerre de Libération nationale (1er Novembre) en étant le premier édifice à être illuminé en un temps record», selon Maachouk. «L'étude pour la mise en lumière de Makam Echahid a été réalisée par un bureau d'études français, spécialisé dans le domaine avec le concours de l'Etablissement de réalisation et de maintenance de l'éclairage public de la wilaya d'Alger (Erma) lequel a réalisé les travaux sur le terrain dans les délais prévus», a-t-il souligné.

Le directeur général de l'Erma, Abderazzak Bendjani a fait observer que le partenaire français a conçu, dans le cadre de la mise en lumière de Makam Echahid et d'une grande partie de la basilique de Notre-Dame d'Afrique, l'étude et a fourni les équipements (projecteurs sophistiqués) pour que cette opération soit possible.

Après la mise en lumière de ces deux derniers dont les travaux d'installation sont en cours, les boulevards donnant sur le Front de mer, de la Grande Poste jusqu'au TNA bénéficieront de la même opération, a-t-il indiqué. Grâce à ce système de mise en lumière, une grande animation va être créée dans les grands boulevards d'Alger à partir de 20h00 et va permettre aux activités nocturnes et aux différents divertissements de se développer, selon lui, regrettant par ailleurs l'inexistence en Algérie de spécialistes dans la gestion et l'entretien de ces systèmes sophistiqués.

A cet effet, il a annoncé que huit ingénieurs algériens allaient bénéficier prochainement d'une formation très approfondie prodiguée par le bureau d'études français (concepteur du système et fournisseur des équipements) dans le but de maîtriser la maintenance des équipements installés, de pouvoir détecter les pannes qui vont surgir sur le réseau et de maîtriser la technique pour changer le thème ou le scénario de la mise en lumière de l'édifice. «Ces huit ingénieurs vont devenir, plus tard, des formateurs afin que cela soit pris en charge de «façon totale» par les experts algériens», a-t-il conclu. Cette initiative va donc offrir une nouvelle scénographie lumineuse qui dévoile toute la beauté architecturale retrouvée.