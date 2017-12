EMMANUEL MACRON À TRACE TV "Ni déni ni repentance"

Le président français Emmanuel Macron a prôné une «réconciliation des mémoires», rejetant «déni» et «repentance» pour la colonisation, dans un entretien à la chaîne Trace TV. Interrogé à distance par une Française d'origine congolaise sur d'éventuelles mesures de «réparation», le chef d'Etat français, qui vient d'effectuer une tournée en Afrique de l'Ouest et devra être demain à Alger, a estimé que «la réparation est mémorielle». «J'ai souvent dit: ni déni ni repentance. Il faut regarder les choses en face, c'est notre histoire commune», a-t-il ajouté, appelant à «regarder de manière très dépassionnée cette période». Et de conclure: «Ce passé c'est notre viatique pour l'éternité, comme disait Jankélévitch. Mais ce qui compte, c'est notre avenir commun.» Par ailleurs, Paris a qualifié d'«importante» la visite que devra effectuer demain le président français, Emmanuel Macron en Algérie. L'Elysée a mis en valeur «la profondeur et la densité des relations entre la France et l'Algérie, appelées à se développer davantage», soulignant que le président français sera accompagné du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ainsi qu'un nombre d'élus, d'artistes, d'écrivains et de start-uppeurs. L'Elysée indique que cette visite «sera suivie ultérieurement par une autre d'Etat qui nécessite, elle, une préparation sans pour autant avancer de date, du fait de la place importante occupée par l'Algérie». Enfin, l'Elysée souligne que ce déplacement intervient juste après la tournée africaine du président au cours de laquelle «il a présenté une vision renouvelée de la relation entre la France et le continent africain». Le discours s'adresse également à Alger. «Ce qu'Emmanuel Macron a dit en Afrique la semaine dernière concernait aussi sa vision de la relation entre la France et l'Algérie, qu'il s'agisse des sujets liés à la mémoire, à la coopération, à la jeunesse», explique t-on.