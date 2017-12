RECOMMANDATION DU PROFESSEUR MANSOUR BROURI Il nous faut une Fédération d'hospitalisation à domicile

Le président du Plan national de lutte contre les facteurs de risque des maladies chroniques, le professeur Mansour Brouri, a mis l'accent, hier, à Alger, sur la nécessaire création d'une Fédération nationale d'hospitalisation à domicile pour prendre en charge les personnes âgées et les malades chroniques. En marge de la première édition du Salon international des équipements médicaux organisée à Alger du 4 au 7 décembre en cours, le professeur Brouri Mansouri, chef de service de médecine interne à l'EHP de Birtraria a insisté sur l'impératif d'augmenter le nombre des unités d'hospitalisation à domicile pour répondre aux besoins des citoyens, particulièrement les personnes âgées et les malades chroniques.

Les mutations démographiques, à savoir l'augmentation du nombre des personnes âgées de 65 ans et plus qui est de 3 millions et l'augmentation du nombre des malades chroniques «astreint l'Etat à augmenter le nombre des unités d'hospitalisation à domicile à travers le pays pour répondre aux demandes croissantes des citoyens». L'absence d'établissements hospitaliers pour la prise en charge des personnes âgées souffrant de plusieurs maladies chroniques particulièrement celles ayant eu des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ainsi que le manque de services d'urgences destinés à cette catégorie vulnérable «imposent de recourir à l'hospitalisation à domicile pour alléger la pression sur les grands établissements hospitaliers du pays», a déclaré le professeur Brouri, qui a créé la première unité d'hospitalisation à domicile relevant de l'hôpital de Birtraria en 1999. Ce genre de traitement permet de «réduire la durée des soins dans les grands établissements hospitaliers, de baisser les coûts d'assurance maladie et d'assurer un bien-être social et psychologique au malade en lui permettant de rester chez lui», explique le professeur Brouri.

Le spécialiste appelle à impliquer la Caisse nationale d'assurances sociales (Cnas) dans cette opération en rassemblant les unités activant dans ce domaine dans un cadre «unifié et indépendant». Il estime nécessaire de développer une politique d'assistance sociale et psychologique pour assurer des prestations aux personnes âgées et personnes aux besoins spécifiques avec la participation de tous les secteurs, soulignant la nécessité d'accompagner ces nouvelles prestations de supports juridiques.