GAÏD SALAH, LORS DE SA VISITE AU COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES "Il faut atteindre les plus hauts niveaux opérationnels"

Par Ikram GHIOUA -

Visite d'inspection et de travail au siège du Commandement des Forces navales de Gaïd Salah

Le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance majeure de la formation de la ressource humaine.

Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a effectué, hier, une visite d'inspection et de travail au siège du Commandement des Forces navales. Cette visite entre dans le cadre comme indiqué dans un communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique du suivi de l'exécution du plan de développement des Forces navales visant à promouvoir, développer et moderniser les capacités de notre flotte navale. Avant même de prononcer son discours, le vice-ministre de la Défense nationale ne manquera pas d'inspecter et d'inaugurer, indique encore la même source le voilier-école El Mellah, portant le numéro de bord 938.

Un acquis qui vient renforcer nos Forces navales dans le cadre du plan de développement, visant à moderniser la flotte navale, et qui contribuera à optimiser les capacités de défense de l'Armée nationale populaire. Le chef d'état-major de l'ANP ne cachera pas sa satisfaction d'où sa déclaration durant son allocution: «Je tiens à présenter mes vives félicitations à l'ensemble de l'équipage du voilier-école El-Mellah, pour le parfait accomplissement de leur mission de transfert, à Alger dudit bâtiment, dans les délais prévus.»

Ce que le général de corps d'armée a qualifié d'une première épreuve soulignant, «cela constitue en soi, une première épreuve professionnelle que vous venez d'aborder avec succès».

Cet acquis est pour le vice-ministre de la Défense nationale «une valeur ajoutée de qualité venant appuyer le cursus de formation pratique de nos Forces armées». Autrement le navire-voilier El Mellah représente, ajoute le général de corps d'armée «une école ambulante, pour laquelle nous avons tant veillé à ce qu'elle soit dotée des outils pédagogiques les plus développés et un moyen efficace parmi tant d'autres dont la vocation est d'acclimater les élèves à l'environnement maritime et à la nature de leur milieu professionnel, d'optimiser leur esprit de groupe et leur interopérabilité, ainsi que de leur apprendre les spécificités de la navigation maritime et d'enrichir leurs savoirs professionnels pratiques, à travers l'exécution des exercices d'application à son bord.

Ceci aboutira inéluctablement à assimiler les programmes de préparation au combat et à optimiser l'opérabilité de l'élève sortant en le dotant de toutes les performances opérationnelles et tactiques requises qui lui permettront d'effectuer, dans l'avenir, les diverses opérations navales et de faire face aux différentes difficultés qu'imposent les missions assignées».

Ne manquant pas de rappeler les efforts consentis par l'Armée nationale populaire il poursuit «il est invariablement évident, que l'effort laborieux et continu, voire fructueux, qui est devenu une empreinte de l'application du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, pour que nos éléments militaires atteignent, qu'il s'agisse des Forces navales ou autres forces, les plus hauts niveaux d'état-prêt opérationnel et de combat, ainsi que les degrés les plus élevés du sens de responsabilité et celui du devoir national. Tel est l'objectif ultime et telles sont les nobles aspirations dont les résultats font, avec mérite, la fierté de nos Forces armées, qui ne ménageront, à l'avenir, aucun effort pour assurer leurs permanents développement et évolution».

Avant de conclure son intervention, le général de corps d'armée, précise le communiqué du MDN a mis l'accent sur l'importance majeure que confère le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire au volet de la formation de la ressource humaine qui demeure la pierre angulaire dans les efforts de développement consentis à plus d'un niveau. Dans ce contexte il souligne «perfectionner les connaissances, élargir les expériences et permettre à l'élève stagiaire d'assimiler et de saisir le capital scientifique dispensé tout au long de la période de formation théorique, tout en étant pleinement ouvert à une culture universelle, ce sont des objectifs que nous visons à atteindre, à travers l'acquisition de cette école ambulante».

Le vice-ministre de la Défense nationale formulera dans la continuité de son discours l'aboutissement à «d'autres réalisations, par lesquelles nous confirmons l'importance ultime que nous accordons au domaine de la formation, et par conséquent à la composante humaine qui constitue, comme je l'avais affirmé maintes fois, une pierre angulaire, dans les efforts de développement que nous fournissions en tous lieux et à plus d'un niveau».

Enfin, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a réitéré sa fierté et sa satisfaction de tout ce qui a été atteint, au niveau des Forces navales «en termes d'importantes réalisations en un temps record, à l'instar des autres forces et l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire, nous permettant ainsi de braver les difficultés et marquer un pas considérable sur le parcours du développement et de la modernisation». Il ne manquera pas non plus d'exprimer de vive voix l'importance de préserver cet acquis tout en donnant des instructions et des orientations à l'équipage d'El Mellah, insistant, conformément aux normes en vigueur, d'être à la hauteur pour assurer un parfait accomplissement de ses missions de formation et d'instruction.