TIZI OUZOU Des centaines d'enseignants observent un sit-in

Des centaines d'enseignants ont répondu, mardi dernier, positivement à l'appel lancé par le Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation et le Cnapeste, pour l'observation d'un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on constaté sur place. Le sit-in en question a eu lieu parallèlement à la grève illimitée qu'observent les enseignants du cycle secondaire depuis le 20 novembre dernier. Les protestataires ont une fois de plus exigé, à l'occasion du sit-in d'hier, que des sanctions soient prises par la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou contre les deux responsables de la direction de l'éducation ayant d'une manière ou d'une autre une responsabilité dans l'agression dont a été victime une enseignante le 28 octobre dernier à l'intérieur du siège de la direction de l'éducation. Le wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, a reçu une délégation constituée des responsables du Cnapeste de Tizi Ouzou. La réunion s'est déroulée en présence du directeur de l'éducation de la wilaya. Nous ignorons pour l'instant si cette réunion a réussi à désamorcer le mouvement, qui dure depuis le 18 octobre dernier avec notamment une grève illimitée dans les lycées, suivie à 90% depuis le 20 novembre dernier.