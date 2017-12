L'AC2A applaudit sa publication

Par Salim BENALIA -

L'AC2A, par la voix de son président, Sefiane Hasnaoui, déclare accueillir très favorablement la publication du cahier des charges encadrant l'activité de montage automobile en Algérie.

Ce cahier des charges permettra de stabiliser l'approche industrielle automobile et, comme l'AC2A l'a sans cesse soutenue, donnera la priorité à la densification d'un véritable réseau de sous-traitance, accompagné d'un transfert de technologie et d'une politique de formation continue, est-il indiqué dans un communiqué adressé à notre rédaction.

«L'AC2A apprécie particulièrement le soutien au développement industriel de la pièce de rechange et des composants automobiles et la priorité donnée aux exportations. Cette orientation forte, assurera une implication des PME-PMI afin de sécuriser la pérennité de notre industrie. L'AC2A poursuivra son rôle d'appui au développement industriel de notre économie. Son Président, et l'ensemble de ses membres, assurent une disposition totale auprès des pouvoirs publics pour faire de cette étape importante, un nouvel axe fondateur de l'industrie algérienne», poursuit la même organisation.