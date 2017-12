Le prix du pain redevient à 10 DA

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est le retour à la normale depuis hier, vendredi dans toute la wilaya de Tizi Ouzou où le prix du pain est désormais redevenu 10 DA.

Alors qu'il y a une semaine, le vendredi d'avant, l'Association des artisans boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou avait décidé, de manière unilatérale, d'augmenter le prix de la baguette de pain pour le porter à 15 DA. Hier donc, la pénurie de pain, ayant duré cinq jours, s'est terminée. Et le pain était désormais disponible partout, aussi bien dans les boulangeries que dans les magasins d'alimentation générale. Aussi bien dans la ville de Tizi Ouzou que dans les autres localités de la même wilaya, les choses sont rentrées dans l'ordre, du moins pour le moment.

Ce dénouement intervient après que l'association des artisans boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou a pris la décision de mettre un terme à la grève illimitée des boulangers, enclenchée depuis dimanche dernier, ainsi que de renoncer à la décision d'augmenter le prix du pain à hauteur de 50%. Depuis hier donc, la baguette de pain était affichée à 10 DA alors que tout au long de la semaine écoulée, le pain était introuvable pratiquement dans les quatre coins de la wilaya Et quand il était exceptionnellement disponible, le prix de la baguette était tout simplement à 15 DA. Pourquoi les boulangers sont-ils revenus sur leur décision d'augmenter le prix du pain et de suspendre leur grève? Il y a plusieurs raisons à ce revirement. D'abord, le fait que la hausse en question est illégale, de l'avis même des responsables du secteur du commerce à tous les niveaux. En effet, la décision de revoir à la hausse le prix du pain a été prise par les boulangers, en dépit du fait que ce produit est subventionné par l'Etat. L'autre élément qui fait que cette hausse est loin d'être logique, c'est le fait que la décision a été prise exclusivement par les boulangers de manière unilatérale. Ce qui a engendré la colère des associations des consommateurs, mais aussi des citoyens et même des propriétaires de magasins d'alimentation générale qui sont aussi des revendeurs de pain.

Ces derniers, et dès qu'ils ont appris que la décision des boulangers était illégale, ils ont pris à leur tour, de manière spontanée la résolution de ne pas vendre le pain. D'abord, par principe, car ont-ils déclaré, ils sont d'abord et avant tout des consommateurs. Ensuite, parce qu'ils ont redouté les réactions des autorités concernées qui ont annoncé qu'elles n'hésiteraient pas à sévir contre les commerçants et les boulangers qui appliqueront cette hausse illégale du prix du pain. De ce fait, les boulangers se sont retrouvés devant une impasse et on été pratiquement isolés. Ils ne pouvaient même pas écouler la quantité de pain produite quotidiennement après le boycott des épiceries, supérettes et autres magasins d'alimentation générale. Un autre élément, et non des moindres, a pesé dans la prise de décision inhérente au renoncement à l'augmentation du prix du pain dans la wilaya de Tizi Ouzou: c'est le fait que dans une grande partie du pays, la baguette de pain a continué à se vendre à 10 DA. La décision en question a été accueillie hier, par un grand soulagement par les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou.