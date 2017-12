TIZI OUZOU 3 ans de prison pour le voleur des mosquées

Par Kamel BOUDJADI -

L'homme qui a semé la peur parmi les fidèles des mosquées de la wilaya de Tizi Ouzou est désormais en prison. Il a été pris en flagrant délit de vol par les enquêteurs de la police qui le guettaient dans le cadre d'une enquête lancée depuis plusieurs semaines. L'individu, connu par ailleurs des services de sécurité, a été pris en flagrant délit en possession d'objets volés comme les téléphones portables et des clés de véhicules.

A rappeler que ce voleur a semé la peur et l'appréhension parmi les fidèles dans plusieurs mosquées de la wilaya de Tizi Ouzou qui remarquaient, étonnés, la disparition de leurs biens après la prière.

Présenté au parquet, l'accusé a été présenté en comparution directe devant le juge qui l'a condamné à trois années de prison ferme et à une amende de 10 000 DA.