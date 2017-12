AGENCE SPATIALE ALGÉRIENNE Lancement imminent d'un nouveau satellite

Par Madjid BERKANE -

Le satellite Alcom-sat servira à la diffusion radiophonique et télévisuelle. Il sera aussi d'une grande importance pour le programme spatial en termes de télécommunications et de renforcement de l'accès à Internet.

L'Agence spatiale algérienne (Asal) poursuit son programme de lancement de nouveaux satellites. Après le lancement avec succès le 26 septembre 2016 de trois satellites: Alsat 1b, Alsat B2 et Alsat 1N, depuis le site de Sriharikota du Centre spatial de Satish Dhawan, situé dans la région du Chennaï au sud-est de l'Inde, elle s'apprête ces jours-ci, selon une source bien informée au sein de l'Asal, à lancer un nouveau satellite. Il s'agit, selon cette source de satellite de télécommunications Alcom-sat.

«L'équipe algérienne devant procéder à l'opération de lancement de ce satellite est déjà sur place en République de Chine», a ajouté la source en question. «Le satellite Alcom-sat servira à la diffusion radiophonique et télévisuelle. Il sera aussi d'une grande importance pour le programme spatial en termes de télécommunications et de renforcement de l'accès à Internet», fera observer la source, précisant que «la réussite du programme spatial est très importante pour le développement de l'économie nationale». Selon l'interviewé de la radio «M» du site Maghreb- émergent, «l'Algérie dispose d'assez de moyens et de compétences pour se distinguer dans le domaine de l'innovation spatiale. Elle peut même devenir un exportateur de services liés au spatial pour les pays africains». «Les pays africains ne cherchent que des services complets et à moindre coût», a-t-il indiqué. Pour rappel, l'Algérie est parmi les premiers pays ayant investi dans la recherche spatiale. L'Algérie dispose maintenant de beaucoup de satellites à usages différents. Le premier satellite qu'elle a lancé l'était en 2002. Le second l'était en 2010. Il faut souligner en outre que les satellites servent à plusieurs finalités. Outre les prévisions météorologiques, la transmission des images, les satellites servent également à la surveillance de la circulation routière et à la régulation de cette dernière. Au sujet de la surveillance et de la régulation de la circulation routière, l'Algérie est en train de mettre le paquet afin d'en finir avec ce phénomène.