ALORS QU'IL LANCE LE COUNTY GMI annonce les 50% d'intégration

Par Salim BENALIA -

Se positionner sur le marché avec un excellent rapport qualité-prix

La remise des clés des 30 premiers bus County assemblés en Algérie, pour le premier client, a eu lieu dans la succursale de Bab-Ezzouar, à Alger.

Global Motors Industries GMI, représentant exclusif de la marque Hyundai Truck& Bus en Algérie, produit une large gamme de véhicules à Batna. Ce panel de produits va de l'utilitaire (H350) et s'étale jusqu'aux véhicules construction (HD270 benne & malaxeur) et tracteur routier (HD600), en passant par la gamme Mighty (HD35, HD65 et HD 78) allant de 3,5 tonnes à 8 tonnes. Montés dans la capitale des Aurès, ces modèles répondent aux besoins des professionnels, notamment ceux de la livraison. Cette gamme représente à elle seule 60% des ventes de GMI en 2017. Leur prix public varie entre 2,7 millions de dinars et 3,3 millions de dinars en hors taxes. Le portefeuille produits de ce producteur national comprend également la gamme intermédiaire, très prisée, et où domine le HD 120 de 12 tonnes lequel se décline en châssis court et châssis long. Ce besogneux de la construction en milieu urbain est monté à Batna. Il est vendu à près de 7 millions de dinars en hors taxes. Les plus gros tonnages reviennent à la gamme HDT laquelle est riche de cinq modèles, à savoir le HD 170, le HD 270, le HD 450, le HD 600, et le XCIENT annoncé pour bientôt en configurations 6x4 et 4x2. Rappelons que la gamme fourgons a été lancée par GMI en 2016, laquelle est représentée par le H 350 en version van et mini bus. GMI revient à la charge sur le segment du transport en commun. Il vient à ce titre de livrer les clés du bus County fabriqué à Batna à son premier client. L'événement a été abrité, à la veille de ce week-end, par la nouvelle succursale de Bab Ezzouar, à Alger. «Nous marquons un grand événement et annonçons les premières livraisons du bus County fabriqué à Batna et dont les clés sont remis à son premier client» a indiqué M. Salem Souiki, Directeur Général, et de souligner: «Cette cérémonie de remise des clés traduit la fierté d'entretenir le lien entre le client algérien, le producteur national et le produit fabriqué localement en Algérie.» Le County appartient donc à la catégorie des autobus de 30 places assises. Il embarque une motorisation diesel de 4 cylindres en ligne. Ce véhicule tout confort, arbore un design futuriste et son intérieur est baigné de lumière. Pour une plus grande maniabilité, il est muni de rétroviseurs d'accostage alors que pour la sécurité du freinage l'on recense un système d'abs intégré, avec des roues arrières jumelées. Pour l'autonomie, la capacité du réservoir est de 95 litres. Pour les grandes expéditions est prévu un porte-bagages extérieur. Ce bus est commercialisé à 7 millions de dinars. Interpellé sur le taux d'intégration atteint via ce produit, M. Souiki fait savoir que l'objectif est d'atteindre 50% d'intégration sur ce produit en particulier d'ici le mois de mai 2018. Nous pourrons alors nous positionner avantageusement sur le marché avec un rapport qualité/prix irréprochable. «La machine est déjà lancée. Nous sommes bien avancés et donnons rendez vous au mois de mai prochain pour annoncer ces 50% de taux d'intégration atteints», a-t-il déclaré, qui ajoute: «Nous avons signé une convention pour le recrutement de 2500 employés à l'usine sur le site de production à Batna; le projet est une valeur ajoutée incontestable dans la région et en Algérie particulièrement.» Selon notre interlocuteur, les ambitions de GMI portent sérieusement sur le marché africain et ce au dernier trimestre 2018, au plus tard. GMI annonce la lancement prochain d'une plate-forme de dépannage sur route DSR, avec notamment des contrats de maintenance personnalisés pour la gamme construction et contrat de maintenance kilométrique pour la gamme longue distance.