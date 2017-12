ANNABA L'hécatombe routière baisse de 40%

Par Wahida BAHRI -

La sécurité routière est un challenge de taille pour la Gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba.

«Une conduite sécurisée pour ta sécurité et celle des autres», tel est le slogan de la campagne de sensibilisation lancée par le groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba. Une action qui s'inscrit notons-le, dans le cadre d'un programme national, initié par l'état-major de ce corps sécuritaire à travers l'ensemble des wilayas du pays. Entamée le 30 novembre écoulé, la campagne devra se poursuivre jusqu' au 14 du mois courant, avec un important menu axé, notamment sur la sensibilisation et l'incitation des conducteurs au respect des dispositions du Code de la route, mais surtout les sensibiliser sur les dangers des accidents, avec la distribution de dépliants explicatifs, destinés aux conducteurs de poids lourds, notamment ceux à chargement spécifique, aux transporteurs des voyageurs et autres engins de travaux publics.

Cette opération de sensibilisation qui devra toucher les principaux axes routiers de la wilaya de Annaba, a été entamée hier, depuis la RN 44, non loin de la nouvelle gare routière Sandid-Mohamed Mounib. Réputé pour être l'un des points noirs de la circulation de la wilaya de Annaba, cet axe relie plusieurs communes de la wilaya de Annaba, Chabia, Kheraza, Berrahal entre autres. Etant également l'une des principales entrées de la wilaya de Annaba, cet axe Ouest se caractérise par un trafic routier très dense. Ce sont plus d'un million de véhicules qui transitent par cette Route nationale. Une moyenne qui double en période estivale, atteignant les deux millions de véhicules toutes catégories confondues. Avec des panneaux de signalisation souvent non respectés par les conducteurs et une bretelle, aggravant de plus en plus la situation, cet axe est devenu un véritable tronçon de la mort. Ce qui explique l'amorce de cette campagne de sensibilisation depuis la RN 44.

Par ailleurs, il est à signaler que l'action vient un tant soit peu, renforcer la présence quotidienne des éléments de la Gendarmerie nationale, notamment à l'entrée de la commune de Oued Ziad et au niveau de la gare routière. D'ailleurs, la forte présence des hommes en tenue verte et les acteurs partenaires dans cette opération, a, quelque peu contraint les automobilistes à être plus prudents Un comportement censé être adopté par respect au Code de la route et à la vie de soi et d'autrui. Malheureusement, cela n'est nullement le cas, au vu du nombre des accidents enregistrés. Dans ce sens, bien qu'il soit fait état d'une baisse de 40% des hécatombes, il n'en demeure pas moins, que les conducteurs sont tenus de manifester plus de conscience et de vigilance au volant. Pour les 11 mois de l'année 2017 et selon un bilan émanant du groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba, il a été enregistré 74 accidents de la route, occasionnant 121 blessés et 20 décès. Des chiffres en baisse comparativement à la même période de l'exercice 2016, durant lequel ont été enregistrés 110 accidents engendrant 121 blessés et 28 morts. A l'origine des 80% des drames routiers, le facteur humain, de par le non-respect des dispositions du Code de la route, qui engendrent des actes irresponsables des conducteurs, l'excès de vitesse, manoeuvres dangereuses, méconnaissance et la non-maîtrise du Code de la route entre autres. Ainsi, déterminé à inciter les conducteurs à respecter des dispositions du Code de la route, mais surtout chercher les moyens pour son application, l'état-major de la Gendarmerie nationale a lancé cette campagne de sensibilisation, qualifiée par plus d'importante contribution, devant réduire le nombre d'accidents de la route, devenus un véritable phénomène national.