ALGÉRIE-FRANCE: 4E SESSION DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE DE HAUT NIVEAU Au-delà des mots, il faut des actes

Par Saïd BOUCETTA -

Une intervention très remarquée du Premier ministre à Paris

A l'exception de deux accords majeurs dans l'industrie pharmaceutique, la récolte n'aura pas été très brillante.

Au lendemain de la visite du président Macron à Alger, le «feuilleton» des retrouvailles algéro-françaises s'est allongé d'un nouvel épisode à Paris où les deux Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe, ont coprésidé la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau.

Une instance qui «règle» le partenariat, voulu d'exception et qui semble promu à un bel avenir. Et pour cause, Emmanuel Macron, dont on attendait une attitude responsable et respectueuse n'a pas déçu les observateurs qui voient dans cette session, non pas une «suite logique» de ce qui a été enclenché en 2012, mais plutôt une promesse de «revisite» des relations algéro-françaises.

On en a pour preuve, d'ailleurs, l'annonce par Ahmed Ouyahia, lors de la conférence de presse qu'il a animée avec son collègue français, la préparation d'un document, devant établir le cadre de la coopération algéro-française sur les cinq prochaines années. On aura deviné une volonté d'imprimer un nouvel élan à un partenariat qui a souffert jusque-là, de quelques étroitesses de vue de certains responsables français, à l'image de l'ex-Premier ministre Manuel Valls.

Il faut dire que l'on n'en est plus à ce niveau des rapports entre Alger et Paris. De belles perspectives s'offrent aux deux pays, ainsi qu'une volonté clairement exprimée par les plus hautes autorités algériennes et françaises de construire, cette fois, sur du solide.

En attendant, la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau a débouché sur la signature de onze accords, englobant les secteurs de l'économie, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la santé, des PME et de la Culture.

Démêlée, cette dernière grappe du partenariat n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelle. La récolte est, disons-le faible, ou en tout cas, en deçà du potentiel de coopération, dont se font prévaloir les deux Etats. Dans le lot, on retiendra deux importants projets, en association entre le groupe pharmaceutique public Saidal et le laboratoire français Sanofi, pour le premier et avec le laboratoire Ispen pour le second.

Le premier joint-venture permettant au leader algérien du médicament de produire des vaccins avec Sanofi, ce qui constitue une avancée majeure pour la santé publique en Algérie. Le second n'est pas moins important et peut-être même stratégique, puisqu'il est question de production de médicament de la spécialité oncologie et de santé familiale en Algérie avec le laboratoire Ipsen. A l'exception de ces accords majeurs pour la filière pharmaceutique nationale, la récolte n'aura pas été très brillante. On retiendra «une convention de partenariat relative à la création de filières de formation d'excellence des métiers de l'énergie, de l'électricité et des automatismes industriels». Ce qui suppose un travail en aval pour concrétiser tout cela, avec un début de mise en oeuvre, à travers «une déclaration d'intention signée par le Groupe PSA-Peugeot, le ministère algérien de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le ministère français de l'Education nationale, portant création, à Oran, d'un centre de formation pour les métiers de l'automobile», rapporte le document final de la réunion.

Pour le reste des protocoles d'accord, on y voit, de part et d'autre, une volonté d'allonger «inutilement» la liste, en ce sens que certaines décisions ne sont en réalité que des reconductions d'accords déjà signés. A l'exemple de la convention-cadre relative à la recherche-formation et la recherche sur la langue française et les expressions francophones, passée le 4 décembre 2011 entre les deux pays, ou encore un accord entre deux écoles de cinémas algérienne et française. On a également couché sur la liste des accords de cette 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau, un protocole de coopération entre le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (Ceimi) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (Cpme Auvergne Rhône-Alpes).

Bref, hormis l'accord sur l'industrie pharmaceutique, l'on est essentiellement dans les déclarations d'intention. Il semble évident que la coopération entre les deux pays a véritablement souffert d'un coup de frein, à la dernière année de la présidence de François Hollande. D'où, visiblement «la maigre récolte» de cette session. D'ailleurs, le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a reconnu la baisse de régime de la coopération entre les deux pays, à l'occasion de la session du Comité économique mixte algéro-français qui s'est tenue, le mois dernier, à Alger. Mais la vision du partenariat ayant considérablement évolué, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, les observateurs attendent des initiatives fortes des deux côtés de la Méditerranée pour donner un sens aux propos du président français.