"Le président Bouteflika est parfaitement en forme"

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé hier sur les ondes de France Inter que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est «parfaitement en forme» et qu'il a parlé «longuement» avec son homologue français. «Il est le président de la République», a répondu le ministre à une question sur «l'état physique et intellectuel» du président Bouteflika, précisant que «le président Macron l'a rencontré et a échangé longuement avec lui sur l'ensemble de la question de la relation bilatérale entre la France et l'Algérie, mais aussi sur la situation dans le monde». «Intellectuellement, il est parfaitement en forme, mais physiquement, il est plus fatigué et ça peut arriver à un certain âge», a encore dit M. Le Drian, 48 heures après la visite d'amitié et de travail que le président Emmanuel Macron a effectuée en Algérie. A une question relative aux déclarations du président français sur la colonisation, le chef de la diplomatie française a précisé que «le président Macron, en Algérie, a souhaité sortir d'une période qui permette d'ouvrir une relation nouvelle entre la France et l'Algérie sans exclure la nécessité de la mémoire». Au sujet de la volonté de Macron de tourner la page du passé, Jean-Yves Le Drian a estimé «qu'il fallait le dire et seul le président Macron pouvait le dire et le faire», précisant que «c'est une question d'âge et une question d'époque (...). Il ne faut pas, à chaque visite présidentielle, revenir sans arrêt sur le passé. Il faut dire que ce passé a eu lieu, que ce passé était douloureux, parfois dramatique, et dire aussi qu'entre nos deux pays, il y a une chance historique de collaborer ensemble».