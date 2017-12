WILAYA D'ALGER Des patrouilles nocturnes au secours des SDF

Par Massiva ZEHRAOUI -

Ces SDF cherchent de leur côté le moindre recoin pouvant les protéger un tant soit peu du froid

Les services de la wilaya d'Alger ont initié des patrouilles et des caravanes nocturnes s'occupant de transférer les sans domicile fixe vers les différents centres d'accueil des communes d'Alger.

Les autorités commencent enfin à régir au phénomène des sans, abri dans la capitale. Les actions entreprises pour la prise en charge de ces derniers, notamment en cette période de froid, se sont multipliées ces derniers temps. Les services de la wilaya d'Alger ont initié des patrouilles et des caravanes nocturnes s'occupant de transférer les sans domicile fixe vers les différents centres d'accueil des communes d'Alger. Même si les souffrances des SDF ne datent pas d'aujourd'hui, la vie devient particulièrement plus difficile pour eux durant l'hiver. Sachant que depuis le début de ce mois de décembre les températures ont enregistré une forte baisse. Le froid se ressent encore plus durant la nuit. Au moment où des personnes se plaignent de n'avoir pas assez chaud dans leurs foyers, ces SDF cherchent de leur côté le moindre recoin pouvant les protéger un tant soit peu du froid, de la pluie ou du vent. La réaction des services de la wilaya intervient après avoir constaté l'ampleur de cette situation, à travers la capitale. Ces malheureux, assis sur des cartons ou des couvertures en piteux état, occupent les trottoirs et dans certaines places s'abritent sous des tunnels. Les réseaux sociaux témoignent également de cette situation. Depuis le début du mois en cours, des photos de femmes et d'hommes sans abri, défilent sur le Net. Celle qui a sans doute le plus ému c'est la photo d'une sans-abri d'un certain âge, recroquevillée sur elle-même, allongée à même le sol sous la pluie battante. Une photo parmi tant d'autres qui a suscité l'indignation de la population. Cela a d'ailleurs incité un groupe de jeunes de différents quartiers de la capitale à apporter leur contribution afin de secourir ces personnes en difficulté. Lançant un appel humanitaire, ces jeunes ont pris l'initiative de leur offrir des vêtements et de la nourriture, ce qui est une démarche des plus louables. En ce qui concerne les services de wilaya, les éléments de la Protection civile, de la direction de l'action sociale (DAS), du Samu, de la Sûreté nationale et des services de la santé, partent du siège de la wilaya à 22 h précises. Les lieux les plus ciblés sont ceux que fréquentent le plus, les SDF, à savoir Bab El Oued (arcades), la place des Martyrs, la Casbah tout près de la mosquée de la Pêcherie, les voûtes dans la commune de Sid M'hamed, la voie ferrée de la gare de l'Agha, la rue Hassiba Ben Bouali ainsi que les communes de Belouizdad et d'Hussein Dey, selon les responsables de la wilaya. Ces sans-abri sont transférés aux centres d'hébergement relevant de la DAS (centre d`hébergement d`urgence de Dely Ibrahim, les foyers pour enfance assistée d'El Biar et d'El Mohammadia, les centres pour personnes âgées de Bab Ezzouar et de Sidi Moussa et l'établissement Diar Errahma de Dely Ibrahim), ou bien aux centres d'hébergement relevant de la wilaya d'Alger (Dar El Hassana pour femmes en détresse, le centre de prise en charge des sans-abri à Dekakna (Douéra) ainsi que deux centres de prise en charge d'hommes et de femmes dans la commune de Réghaïa, a indiqué l'APS. Il est par ailleurs question d'ouvrir un nouveau centre pour la prise en charge des sans-abri d'une capacité de près de 350 places qui ouvrira ses portes dans les prochaines semaines, selon des sources de la wilaya. Même cela aidera beaucoup de sans-abri, il n'en demeure pas moins que ça reste insuffisant. L'Etat a de tout temps négligé ce problème, ne mettant pas en place un vrai dispositif permettant de prendre en charge les centaines de SDF qui sont nombreux dans la capitale. Les centres devant prendre en charge les personnes qui se retrouvent dehors pour une raison ou pour une autre, sont quasi inexistants.