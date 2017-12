LA DETTE FISCALE S'ÉTABLIT À 3500 MILLIARDS DA Les justifications de Raouïa

«Quand on parle de 11.000 mds de DA de restes à recouvrer, il ne faut pas imaginer que l'administration fiscale est en train de les regarder sans rien faire!», a affirmé le ministre des Finances en guise de justification.

Des sommes qui donnent le tournis. La dette fiscale est estimée à 3500 milliards de dinars, de quoi renflouer les caisses de l'Etat. Le chiffre a été avancé par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa lors de son passage jeudi dernier devant la commission parlementaire des Finances. «La dette fiscale s'élevait à environ 3500 milliards de DA (mds DA) en 2015, alors que les restes à recouvrer par l'administration fiscale au titre des amendes judiciaires avoisinaient les 7500 mds DA, une situation dont l'assainissement s'avère nécessaire», a affirmé Raouïa. Pourquoi tant d'argent échappe au Trésor public? Le ministre soutient que ce n'est pas de l'inertie ni de la non-diligence. «Quand on parle de 11.000 mds de DA de restes à recouvrer, il ne faut pas imaginer que l'administration fiscale est en train de les regarder sans rien faire!», a-t-il affirmé en guise de justification. et de préciser: «La dette fiscale effective tourne autour de 3500 mds de DA alors que le reste est surtout constitué d'amendes judiciaires portant sur des banques et entreprises dissoutes». Les propos de l'ex-directeur général des impôts sont une réponse directe au constat établi par la Cour des comptes, laquelle a relevé l'insuffisance des efforts déployés pour récupérer l'argent du fisc. Selon le rapport de la Cour des comptes qui accompagne annuellement ce projet de loi, ces restes à recouvrer étaient de 11.039,53 mds de DA à fin 2015 dont 10.207,34 mds déjà enregistrés à fin 2014 et 874,95 mds de DA enregistrés au cours de 2015. L'administration fiscale est pointée du doigt en ces temps de crise financière. Lors de la réunion consacrée à l'examen du règlement budgétaire 2015, les députés étaient nombreux à interpeller le ministre sur cette situation qu'ils qualifient de défaillante. Ils ont tous soulevé le montant faramineux des restes à recouvrer avancé par la Cour des comptes. Même lors des débats sur la loi de finances 2018 et le plan d'action du gouvernement, plusieurs députés ont mis l'accent sur la nécessité de récupérer les montants énormes qui échappent au fisc. Dans sa réponse le grand argentier du pays a tenté de défendre l'administration fiscale. Selon lui, les restes à recouvrer représentent notamment le cumul des amendes judiciaires ainsi que les dettes des entreprises publiques dissoutes et qui ont été effacées. «Une seule banque est, à elle seule, l'objet de plus de 5000 mds de DA d'amendes. La banque a été dissoute et il n'y a aucun moyen de récupérer ces montants aujourd'hui, ce sont des écritures qui restent et qui sont reprises par le rapport de la Cour des comptes chaque année», a tenu expliquer le ministre devant les députés. Dans son rapport, la Cour des comptes a relevé que sur l'ensemble de ces amendes, 5295,58 mds DA concerne la Banque commerciale et industrielle d'Algérie (Bcia), selon la Cour des comptes. Interrogé par un député pour savoir si le gouvernement avait l'intention d'assainir cette situation en décidant l'annulation, par la justice, des dettes fiscales dont le recouvrement s'avère impossible, étant par exemple en lien aves des entreprises dissoutes ou remontant à plusieurs décennies, le ministre a jugé nécessaire une telle réflexion. «Oui je crois qu'une réflexion pour assainir cette situation est nécessaire», a-t-il répondu. Par ailleurs, le ministre a présenté un exposé sur le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015, année qui a vu, selon lui, le lancement du programme quinquennal de croissance (2015-2019) et le début des retombées de la crise financière. Il a justifié en quelque sorte l'augmentation des crédits de consommations qui ont dépassé les prévisions. La Cour des comptes, a avancé que les dépenses effectives s'élevaient à 7 249,4 milliards DA et 7424,33 milliards DA avec les dépenses imprévues, contre des dépenses prévisionnelles dans la loi de finances complémentaire 2015, s'élevant à 8753,73 milliards DA, soit un taux de réalisation de 84,8%, a fait savoir Raouïa lors de cette réunion.

Le ministre s'est félicité de «l'effort budgétaire» consenti par l'Etat, notamment à travers le maintien des transferts sociaux, en dépit de la crise financière. Un effort dont les fruits se sont traduits en 2015 par les indices de développement humain positifs, a-t-il relevé.