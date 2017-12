LE CNAPESTE DE BÉJAÏA TIENDRA SON CONSEIL DEMAIN Les cours reprendront-ils?

Par Arezki SLIMANI -

Des assemblées générales se tiendront aujourd'hui au niveau de tous les établissements scolaires afin de décider des suites à donner au mouvement de grève illimitée.

Le secteur de l'éducation de la wilaya de Béjaïa demeurera paralysé par la grève illimitée initiée par le Cnapeste depuis deux semaines jusqu'à au moins demain lundi. Après trois rassemblements de protestation devant la direction de l'éducation, le Cnapeste entame dès aujourd'hui des concertations avec la base syndicale avec au menu l'évaluation du procès-verbal de réunion cosigné, hier, avec le chef de l'exécutif de la wilaya. Ce procès-verbal résume les accords entre les deux parties sur les questions socioprofessionnelles posées par le partenaire social. La commission ministérielle dépêchée d'Alger qui s'est concertée avec les représentants de la direction de l'éducation, ceux du contrôle financier et de la fonction publique semble avoir des solutions. Et l'acceptation de la signature de ce procès-verbal atteste d'une évolution positive dans ce conflit qui, d'ores et déjà a compromis en partie les examens de fin de trimestre dans de nombreux établissements scolaires de la wilaya. A charge aujourd'hui, aux enseignants de décider des suites à donner à ce mouvement.

Les propositions qui sortiront des assemblées générales dans les établissements seront soumises demain au conseil de wilaya du Cnapeste qui se tiendra au lycée El Hamadia (ex-polyvalent). Si une reprise des cours est décidée, celle-ci sera accompagnée de propositions quant à la récupération du temps perdu. La grève, qui entame aujourd'hui sa troisième semaine, a fortement compromis les examens du 1er trimestre. On parle déjà de leur annulation dans les trois cycles de l'enseignement (primaire, moyen et secondaire) dans la wilaya de Béjaïa et leur report à une date ultérieure. « Un procès-verbal sera consigné entre les deux parties.

L'évaluation de son contenu sera débattue aujourd'hui dans les assemblées générales qui se tiendront dans les différents établissements. Les propositions qui en découleront seront mis en débat lors du conseil de wilaya demain», indiquait hier Slimane Zenati, coordinateur de wilaya du Cnapeste, qui ne précise cependant pas s'il y aura reprise des cours ou pas. «C'est au conseil que revient ce genre de décision. C'est le conseil qui avait décidé de la grève, c'est à lui de l'arrêter ou de la poursuivre. Je ne peux rien anticiper sur ce sujet», souligne Slimane Zenati, qui rappelle la nécessité du règlement définitif de toutes les situations et les dossiers en souffrance dont l'assainissement du dossier des logements d'astreinte et de fonction, la prise en charge financière des stagiaires et des contractuels, la régularisation des promotions et des nouvelles catégories...etc.