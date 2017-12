MALGRÉ LES MESURES RIGOUREUSES DU MINISTÈRE DU COMMERCE EN 2016 Le monoxyde de carbone tue toujours

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les services de la Protection civile ont fait état de 18 morts par asphyxie au monoxyde de carbone entre janvier et novembre 2017.

Le «tueur silencieux» continue de faire des victimes à travers le pays. A peine le mois de décembre installé, voilà qu'on commence déjà à dénombrer les cas de décès par inhalation de monoxyde de carbone. En effet, avant-hier, une adolescente âgée de 15 ans a trouvé la mort des suites d'asphyxie par ce gaz toxique à Relizane. Les éléments de la Protection civile dépêchés sur place ont pu fort heureusement secourir le reste de sa famille. Dans leur dernier bilan, les mêmes services ont fait état de 18 morts par asphyxie au monoxyde de carbone entre janvier et novembre 2017. Le chargé de l'information auprès de la Protection civile avait indiqué que cela revient en grande partie au mauvais entretien des appareils de chauffage et au manque d'aération, surtout en hiver. Il est vrai que dès que l'hiver s'installe, nous avons tendance à fermer toutes les ouvertures par lesquelles peut entrer un peu d'air. Or, c'est le genre de mauvais geste qui s'est avéré dans bien des cas fatal. Des familles entières ont succombé après avoir absorbé ce gaz qui, diffusé en grande quantité, provoque la mort certaine. S'ajoute à cela, l'entretien des appareils diffuseurs de chaleur qui est souvent bâclé. C'est pourquoi le lieutenant Benkhalfallah appelle les citoyens à la vigilance et à l'entretien périodique de leurs appareils de chauffage au début de chaque hiver, ainsi qu'au contrôle des tuyaux de gaz qui doivent être visibles et non couverts. Par ailleurs, le responsable a cité les symptômes caractérisant l'asphyxie au monoxyde de carbone, à savoir: maux de tête, douleurs musculaires, vertige et perte de connaissance. Le lieutenant Benkhalfallah a rappelé que l'organisation de portes ouvertes par la direction générale de la Protection civile, visait à sensibiliser les citoyens aux risques de ce gaz mortel et les informer sur les voies et moyens d'éviter de tels accidents. Pour sa part, l'inspectrice principale du service de lutte contre la fraude relevant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, Fethia Toutah a appelé les citoyens à être vigilants, lors de l'acquisition de leurs appareils de chauffage, les incitant à acheter des appareils d'origine et de bonne qualité, auprès d'une marque connue, munis d'un mode d'emploi en deux langues (arabe et français). Lors de l'acquisition d'un appareil de chauffage, le consommateur doit réclamer «le bon de garantie» de l'appareil en question et doit s'assurer que ce bon contient le nom de l'acheteur et la date d'achat», a-t-elle précisé.

La période hivernale de l'année écoulée a elle aussi connu son lot de morts par inhalation de monoxyde de carbone. Le nombre conséquent de pertes humaines enregistrées en 2016, a incité le ministère du Commerce à initier une enquête nationale afin de vérifier la conformité des appareils à gaz à usage domestique aux normes sécuritaires. Par conséquent, des mesures rigoureuses ont été prises dans ce sens. Pour rappel, en plus des morts, c'est plus de 1003 autres personnes qui ont été secourues après avoir été incommodées par le monoxyde de carbone durant l'année 2016. Plusieurs spécialistes avaient alors pointé du doigt la vétusté des appareils de chauffage, l'absence de maintenance et l'inobservation des règles de raccordement ou encore l'installation anarchique. Beaucoup d'entre eux ont évoqué le manque d'aération et l'utilisation d'appareils de qualité médiocre.