POUR VOL D'UNE ARME À FEU ET EXTORSION DE FONDS Une jeune fille placée sous mandat de dépôt

Par Wahida BAHRI -

Le besoin financier est à l'origine du vol du pistolet automatique d'un ex-parlementaire à Annaba.

L'auteur n'est autre que «l'amie» de cet ex-parlementaire, victime d'un double acte criminel, à savoir le vol de son arme à feu et l'extorsion de fonds, des griefs qui ont valu à la jeune fille, le placement sous mandat de dépôt. L'affaire a été déclenchée suite à un dépôt de plainte introduit par l'ex- parlementaire, faisant état du vol de son pistolet automatique, par son amie, lui demandant par téléphone, la somme de 100 millions de centimes contre son arme. Un chantage qui a duré deux jours, avant que l'homme ne décide de porter son affaire devant les services de sécurité de la wilaya de Annaba. Selon ces précisions et bien d'autres rapportées par une source juridique, l'arme à feu a été volée de la maison de l'ex-député, située au Front de mer, où la mise en cause profitant de sa relation avec ce dernier a décidé de voler le pistolet pour faire chanter le parlementaire, nous explique-t-on. Usant des prérogatives des procédures judiciaires, les services de sécurité, relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, sont parvenus à localiser la mise en cause, à travers son numéro de téléphone, nous précise-t-on. Appréhendée en son domicile, la jeune fille a été arrêtée et l'arme à feu récupérée. Lors de l'audition, la prévenue n'a nullement nié les faits, justifiant son acte, par son besoin d'argent, tout en déplorant le dépôt de la plainte par la victime. La mise en cause avait misé, selon ses propos, sur un règlement à l'amiable, vu l'amitié qui les unissait. Malheureusement l'acte n'a pas été conçu dans cette optique, puisque craignant que l'arme n'atterrisse entre les mains de bandes criminelles ou de vendeurs d'armes, il sest aussitôt orienté vers les services de sécurité, qui sont parvenus à élucider l'affaire en un temps record. Déférée par-devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba, la mise en cause a été placée sous mandat de dépôt, pour vol, chantage et port d'arme prohibée sans autorisation.