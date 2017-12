ELECTIONS LOCALES DU 23 NOVEMBRE DERNIER Le FLN continue de... gagner

Par Mohamed BOUFATAH -

«La réunion du comité central est fixée pour le 19 mars prochain.»

Le vieux parti rafle tout. Il s'est adjugé à lui seul «33 APW», et le chiffre est appelé à s'accroître. Il a pris la tête de pas moins de «700 APC», a révélé hier le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès lors de la cérémonie de remise de cartes d'adhésion aux 16 élus sur la liste des indépendants d' Alger-Centre, conduite par le transfuge du MPA, Abdelhakim Bettache, ex-maire d'Alger-Centre et ex-responsable de la fédération d'Alger du parti de Amara Benyounès. Le FLN a concocté toutes sortes d'alliances, y compris avec des partis de l'opposition, comme le FFS et le MSP pour contrôler la majorités des institutions élues. Le grand perdant dans cette affaire est le RND qui s'est estimé lésé par les alliances contre nature de son allié stratégique, le FLN. Une autre élue sur la liste du RND dans la même municipalité s'est vu également remettre une carte d'adhésion au FLN par le patron du parti. Il faut dire que le phénomène de nomadisme politique a explosé à l'issue des élections locales du 23 novembre dernier. En évoquant ce fléau, Ould Abbès indiquera: «Le FLN combat le nomadisme politique mais laisse les portes du parti ouvertes à ceux qui veulent le rejoindre.» Illustrant ce phénomène «pas moins de 70 Assemblées populaires locales ont rejoint le FLN après leur installation!», d'après Ould Abbès. Ces municipalités ne sont pas des moindres: «Les importantes et riches communes du chef-lieu de wilaya d' Oran, de Hassi Messaoud, de Ouargla, d'Alger- Centre, Koléa à Tipasa, pour ne citer que celles-là, font partie des communes ayant basculé dans le camp du FLN». «Deux autres APW dont l'élection et l'installation sont en cours peuvent tomber dans l'escarcelle du FLN.» Pour justifier ce «mercato», le maire d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache a indiqué qu' «il a rejoint le FLN par principe, sachant que le fonctionnement démocratique n'existe dans aucun parti y compris le RND, le MPA et le RCD», a-t-il souligné. «Le FLN nous servira de support et cadre partisan qui nous épargnera des éventuels blocages quant à l'octroi pour notre municipalité de projets de développement», a fait savoir l'un des élus sur la liste dite «la perle d'Alger» qui a remporté la commune d'Alger- Centre. Par ailleurs, reportée en deux fois consécutives, la session du comité central est fixée pour le 19 mars prochain, selon un membre du bureau politique du parti. Ould Abbès, dont le poste de secrétaire général sera mis en jeu lors de cet important rendez-vous, a pu tirer son épingle du jeu lors du double scrutin du 23 novembre, en obtenant le contrôle de la majorité des APW et des APC. La scène politique est dominée par l'argent sale et le nomadisme politique. La transhumance politique est devenue une pratique banale à l'approche et au lendemain des élections locales et législatives, au point où l'engagement et le militantisme politiques sont relégués au second rang. L'image et le spectacle que nous renvoient ces migrations d'élus sont lamentables, voire immorales, selon de nombreux observateurs. Une loi pour déchoir chaque député, membre du Conseil de la nation, de l'APW et de l'APC, de leur mandat électif dès le moment où il décide de quitter volontairement le parti sur la liste où il a été élu. Seule que la déchéance du mandat parlementaire des élus qui démissionnent de leur parti de manière volontaire est en mesure d'endiguer ce phénomène, selon des leaders de partis politiques.