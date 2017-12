LE MAWLID ENNABAOUI ET LES COELIAQUES Au-delà de la maladie...

Par Lounis AIT AOUDIA -

L'ensemble Bnet El Mahroussa avec au centre la virtuose Hosna Hini

La rencontre festive a rassemblé une nombreuse assistance venue exprimer sa solidarité à cette catégorie atteinte d'une pathologie très répandue dans la société, mais hélas souvent dans l'indifférence.

Cette fête de ferveur, de piété et d'évocations a pour la première fois été célébrée en une communion collective de solidarité avec les malades coeliaques dans un magnifique décor de la forêt de Bainem à la salle des fêtes de la Direction générale de la Sûreté nationale. Une initiative humanitaire louable de réconfort et d'espoir de Monsieur Hini Smain, chef d'orchestre de musique andalouse de renom, qui a suscité l'apport actif de l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins en sponsor potentiel complété par les Sociétés Hidhab Chahia de Sétif, Gourmandises sans gluten de Ouled Fayet, d'Arômes Laborec de Bouchaoui et de la Dgsn qui a gracieusement attribué la salle des fêtes avec toutes ses commodités au déroulement de l'événement dans d'excellentes conditions.

Intitulée «Le Mouloud et les coeliaques» la rencontre festive a rassemblé une nombreuse assistance composée essentiellement de familles venues en force exprimer leur solidarité et leur soutien à cette catégorie atteinte d'une pathologie très répandue dans la société, mais hélas souvent dans l'indifférence affichée à son égard malgré la déficience et la vulnérabilité de son état de santé.

C'est dans une salle archicomble des grands jours que les organisateurs de cette chaleureuse rencontre ont accueilli un public venu en grand nombre exprimer son entière solidarité, sa sympathie et sa participation á toutes actions porteuses de réconfort et de bien-être à l'endroit de ces malades résignés dans le silence au sort qui est le leur et celui de la destinée.

Rehaussée par la présence d'anciens ministres a l'image de Boudjemaâ Haichour, de Abderahmane Benkhalfa et de M. Abdelkader Bendamèche, président du Conseil des arts et des lettres du ministère de la Culture, la cérémonie religieuse empreinte de gaieté et de joie a été inaugurée par Hini Smain une notoriété de la musique andalouse qui, au nom de l'ensemble des organisateurs, a souhaité la bienvenue à la nombreuse assistance. Celui-ci a tenu en la circonstance à rappeler la symbolique de cette communion de pensée collective en ce jour du Vendredi saint du Mawlid Ennabaoui Echarif à dessein de réitérer un appel pressant au ministre de la Santé pour la classification de la chronicité de la maladie coeliaque dans la nomenclature des maladies chroniques. La docteur Amel Menasria gérante de la pâtisserie Gourmandises sans gluten et M. Laroueg Saâd gérant de la Société Hidhab Chahia de pâtes alimentaires pour coeliaques se sont succédé par des doléances à l'adresse des pouvoirs publics aux fins d'une prise en charge effective de cette anomalie préoccupante et pénalisante pour les malades et leurs familles toujours en attente d'une régularisation appropriée à leur statut médical en matière de sécurité sociale Une maladie pernicieuse, incurable et aussi terriblement de privations gastronomiques leur vie durant pour les patients et leurs familles. Après toutes ces émouvantes et pertinentes plaidoiries ponctuées par de vifs applaudissements d'une assistance très attentive en signe d'adhésion unanime pour la validation de la chronicité de la maladie coeliaque; place à la musique et à l'espérance en ce jour «moubarek» béni de Mawlid Ennabaoui C'est aux sons d'allégresse de la ghaïta, d'une zorna avec ses tambourineurs vêtus d'éclatants ensembles traditionnels que la cérémonie festive a été ouverte par une succession de chants religieux «m'deh» interprétés par l'ensemble féminin qui porte le nom évocateur de «Bnet El Mahroussa» «Les filles de la Protégée» qu'est la casbah d'Alger, créée et dirigée par Hosna Hini qui n'est personne d'autre que la fille de Smain Hini, un musicien et mélomane au long parcours. En intermède, la célèbre formation patrimoniale des Aïssaoua a sous la magistrale conduite de son chef de troupe Zine Eddine Benabdelah séduit l'assistance par des refrains poétiques religieux rythmés en louanges de vénération au prophète Sidna Mohammed «Qsssl».

Ce fut au tour de Hosna Hini, une diva en perspective de clôturer avec faste une enthousiaste et inoubliable communion collective de foi et d'affection avec les coeliaques d'Alger en symbiose avec les préceptes humanitaires fondamentalement incarnés par l'Islam en ce jour de Mawlid Ennabaoui Echarif

Avec le talent qui est le sien, harmonisé par une voix veloutée de tendresse «h'nana» exceptionnelle, Hosna a superbement su, à travers une interprétation de mdeh «envoûtants» transposer l'ensemble d'une assistance ravie dans une extase mystique d'une pieuse et profonde méditation.

Pour cette heureuse rencontre de convivialité, le menu traditionnel de friandises et de gâteaux sans gluten était aussi au rendez-vous avec une innovation d'un dîner traditionnel accompagné d'une succulente chakhchoukha du terroir sétifois et d'une belle pièce montée toujours sans gluten offerte par un jeune coeliaque de 14 ans avec ses économies d'écolier.

En première inédite, cette noble action a rassemblé dans l'euphorie un public venu très nombreux savourer dans le rituel du Mawlid Ennabaoui un moment de bonheur avec une couche importante de la société de santé précaire.

Cette stimulante et édifiante initiative doit être soutenue et encouragée pour son essaimage à travers d'autres régions du pays en un sursaut d'humanisme traduit par des actions citoyennes de la société civile et du mouvement associatif. Ceci en un élan spontané pour le raffermissement des liens humains, de solidarité, d'échanges et d'écoute dans la réciprocité d'un vivre ensemble civilisationnel de partage et de considération de l'Autre.