MANIPULATIONS ET PROPAGANDE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX La menace virtuelle

Par Walid AÏT SAÏD -

Les professionnels de la manipulation ont bien compris la «magie» du clic

L'Algérie est frappée en cette fin d'année par une série de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Ces «fake» ont toutes la même finalité: faire sortir les Algériens dans la rue!

Manipulations, mensonges et désinformation! La jungle de l'Internet est devenue une arme de destruction massive entre les mains de monsieur Tout-le-Monde. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet, un ordinateur ou un petit smartphone pour créer une polémique dont les conséquences peuvent être des plus désastreuses.

Les professionnels de la manipulation ont bien compris la «magie» du clic. Il ne se font donc pas prier pour «bombarder», quel que soit le message, même si c'est du mensonge. La meilleure preuve est la grande arnaque appelée «printemps arabe» qui a servi de laboratoire grandeur nature pour essayer le pouvoir de l'information virale et les «fake news» dans le maniement des masses! L'Algérie, îlot de paix et de stabilité régionales maintes fois ciblé par la stratégie du chaos, est frappée en cette fin d'année par une série de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux.

Ces «fake» ont toutes la même finalité: faire sortir les Algériens dans la rue. Ainsi, le vote de la dernière loi de finances a été l'occasion pour les «comploteurs» de lancer quelques «missiles». Il y a eu une première tentative loufoque en annonçant une «taxe sur le célibat» mise en place dans la loi de finances 2018 (LF). Vite propagée sur les réseaux sociaux, notamment par des pages et groupes Facebook, cette taxe serait de 4500 dinars par an et serait due par tous les hommes encore célibataires après l'âge de 25 ans. Croyez-le ou non, mais beaucoup sont tombés dans le panneau.

Cela a été l'un des «débats» du moment chez les jeunes. Au grand bonheur de ces agents 2.0 qui ont vu que leur ballon- sonde avait pris très facilement. Ils ne tardent pas à lancer une autre rumeur, mais cette fois avec des visées chaotiques! Dans la foulée de la taxe sur le célibat, Facebook a été inondé par une information grave faisant état du rejet par les députés à l'Assemblée populaire nationale (APN) d'un amendement portant généralisation de la langue amazighe et son caractère obligatoire. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Des appels au boycott scolaire et à des manifestations populaires ont suivi. En Kabyle, quelques jeunes lycéens tombés dans le panneau sont sortis dans la rue.



La fable des Allemands qui ont bloqué les autoroutes

Le feu de la manipulation a été vite éteint par les sages de la région!

«Il s'agit d'un canular savamment orchestré pour l'instrumentaliser à des fins et à des objectifs contraires aux idéaux de tamazight, socle commun à tous les Algériens et élément fondamental de la cohésion sociale», a par la suite confirmé le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Hachemi Assad. En touchant à une question aussi sensible que l'identité nationale, il n'y a plus de doute: on est face à une manipulation savamment orchestrée! «Cette supputation est porteuse de conséquences imprévisibles. Elle pourrait impacter négativement la stabilité du pays», a d'ailleurs dénoncé le secrétaire général du HCA.

Cette tentative de déstabilisation régionale a été suivie d'une autre à l'échelle nationale. Les jours des 30 et 31 décembre prochains, les Algériens sont appelés à investir la rue afin de protester contre l'augmentation des prix du carburant. Un compte Facebook, bien évidemment anonyme, leur demande dans ce sens de bloquer durant ces deux jours toutes les routes du pays afin de faire reculer le gouvernement. Il base son argumentaire sur l'expérience allemande. «En Allemagne, peut-on lire sur un post viral, le gouvernement a augmenté le prix du carburant. En seulement une heure de temps, les gens ont abandonné leurs voitures dans les rues et les avenues et sont allés à pied à la maison. Plus d'un million de voitures abandonnées. Ils ont dû baisser le prix. Quand le peuple est intelligent, les corrompus ne parviennent pas à réaliser leurs objectifs.» Le message est accompagné d'une photo censée montrer la fronde des conducteurs allemands. On y voit des centaines de voitures à l'arrêt en plein milieu de la route.



Il y a un an, ils avaient déjà essayé

Le message est partagé à partir d'un seul compte plus de deux millions de fois, le tout assorti de commentaires tels que «Ah, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire ça chez nous?». Sauf que tout ceci est complètement faux. Commençons par la photo: une simple recherche sur Google Images permet de se rendre compte que la scène ne se déroule absolument pas en Allemagne, mais en Chine sur une autoroute. Nous sommes ce jour-là en août 2010, lorsqu'un bouchon de plus de 100 km de long provoque onze jours d'embouteillages, les voitures coincées roulant en moyenne 1 km par jour. Néanmoins, point de blocage d'autoroute par des Allemands conscients des conséquences d'une telle initiative. Le timing choisi rappelle amèrement l'épisode de janvier dernier avec des manifestations contre la loi de finances 2017, qui se sont vite transformées en émeutes! En effet, lancées le 2 janvier dernier dans quelques villes de Kabylie contre la loi de finances 2017 et la hausse des prix, elles se sont étendues vers d'autres villes jusqu'à toucher la banlieue de la capitale, Alger. Très vite, les protestations ont viré aux émeutes. Des magasins ont été pillés par une population enragée. Des agences bancaires ont été ciblées également par les émeutiers. Des bus de transport et des abribus ont été brûlés. Les dégâts matériels étaient des plus considérables. A l'origine, de ces émeutes devenues incontrôlables, des appels à observer cinq jours de grève générale en Algérie lancés le 29 décembre 2016 et très largement diffusés comme vous l'avez deviné sur les...réseaux sociaux! En fait, cette théorie du complot via les réseaux sociaux a été prouvée au mois de juin dernier par une étude de l'université d'Oxford. Les chercheurs de cette prestigieuse université ont démontré que la propagande et les informations biaisées ou fausses sur les réseaux sociaux sont massivement utilisées pour manipuler l'opinion publique à travers le monde. Ces savants observent un usage massif des réseaux sociaux, par des gouvernements et des individus, pour promouvoir des mensonges, de la désinformation et de la propagande. Ils ont trouvé «les mensonges, les détritus, la désinformation» de la propagande traditionnelle largement répandus, selon Philip Howard, professeur d'études sur Internet à Oxford, qui estime que les algorithmes de Facebook et Twitter jouent en faveur de ces manoeuvres. Mais qui est derrière ces dangereuses rumeurs? Quelles sont les motivations de ceux qui ont lancé cette rumeur? En tout cas, une chose est sûre, c'est loin d'être innocent surtout que ce n'est pas la première du genre...