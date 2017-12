DES LOTS CONTAMINÉS ONT ÉTÉ EXPORTÉS VERS L'ALGÉRIE Risque de salmonellose dans le lait Lactalis

Par Hasna YACOUB -

Le gouvernement français a annoncé hier un retrait massif de laits infantiles fabriqués par le groupe Lactalis, destinés à la France et à des marchés étrangers dont l'Algérie, en raison d'un risque de contamination par des salmonelles. Dans un communiqué, Bercy a indiqué hier que cinq nouveaux cas de contamination par la même souche de salmonelle ont été déclarés chez des nourrissons depuis les premières mesures de suspension, décidées après la contamination de 20 bébés et qui concernaient 12 références de lait infantile. Il a été alors décidé le rappel de 620 lots Lactalis qui sont interdits à la consommation et à l'exportation. Le ministère français de l'Économie et des Finances a décidé d'étendre les mesures de retrait et de rappel des produits de nutrition infantile fabriqués par le groupe laitier à Craon, en Mayenne, demandant aux parents «de ne pas utiliser» ces produits vendus sous les marques Milumel, Picot ainsi que Carrefour fabriquées depuis le 15 février dernier. La liste des lots concernés en France et à l'étranger est disponible sur le site du ministère français de la Santé. Elle concerne une large gamme de laits 1er et 2er âge, lait-relais, poudres, avec ou sans lactose, à base de protéines de riz... Certains sont disponibles uniquement en pharmacie. Y figurent également des produits estampillés Algérie, Bangladesh, Chine, Soudan, Géorgie, Liban, Royaume-Uni, Maroc ou encore Pakistan. Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

En cas de symptômes d'infection (diarrhée éventuellement accompagnée de fièvre), les autorités sanitaires françaises invitent les parents à contacter un médecin dans les meilleurs délais, ou à tout le moins se renseigner dans une pharmacie.