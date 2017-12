LOUISA HANOUNE À PROPOS DE L'INTERDICTION TOUCHANT LA CAPITALE "Laissez les Algériens marcher pour la Palestine"

Par Madjid BERKANE -

La secrétaire générale du Parti des travailleurs Louisa Hanoune s'est dit, hier très fière de la position de l'Etat algérien quant à la question de la Palestine. Néanmoins, l'Etat aurait pu faire mieux, a nuancé Hanoune qui s'exprimait au cours d'un point de presse organisé au village des artistes à Zéralda, à quelques heures de la clôture des travaux de la Conférence mondiale ouverte contre la guerre et l'exploitation. «L'Etat devait permettre aux citoyens de marcher sur Alger pour dénoncer la décision de Trump et pourquoi pas organiser et encadrer des marches dans d'autres wilayas», a-t-elle signifié. Selon Hanoune, l'Etat a déjà organisé par le passé des marches au profit du peuple palestinien et autres causes. Pour Hanoune, la position de l'Algérie est aussi honorable par rapport aux positions des autres pays arabes qui par leur mutisme, ont démontré une nouvelle fois qu'ils sont des agents de l'administration américaine dans la région. Revenant sur les travaux de la conférence, la chef de file du Parti des travailleurs a estimé que cette dernière était un succès total, et ce, de par le nombre de participants, la qualité des interventions et l'organisation qui l'a caractérisée. Elle a permis fera observer Louisa Hanoune à tous les participants, à la fois d'exprimer leurs points de vue quant au thème de la conférence et de dénoncer la décision de Trump. A ce propos, la conférencière a affirmé que tous les intervenants de toutes les délégations ont exprimé leur soutien et solidarité inconditionnels à l'endroit du peuple palestinien. «Au-delà, de la dénonciation de la décision injuste de Trump, les participants ont signé une motion contre cette décision», a précisé la conférencière. La Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui s'est ouverte vendredi dernier a permis aussi aux participants des autres pays de signer des motions pour dénoncer la répression des travailleurs, des libertés syndicales et autres formes d'exploitation dans leurs pays respectifs. Les représentants des syndicats autonomes de l'Algérie qui ont pris part à cette conférence en force, eux aussi ont initié une motion et fait signer cette dernière auprès des autres participants. Pour lever tout équivoque, Hanoune a pris le soin de préciser que l'idée des motions a été prise individuellement par les participants et que la conférence n'a rien à voir avec l'idée. «La seule motion dont la conférence adopte la paternité est la motion contre la décision du président américain», assure-t-elle. Louisa Hanoune qui s'est étalée en outre, sur le thème de la 9 conférence a dit que l'impérialisme a gagné du terrain, ces dernières années. «Il a gagné pratiquement tous les pays de la planète. Le triomphe de l'impérialisme et de l'oligarchie a fait que les défis des travailleurs et des syndicalistes sont désormais communs de par le monde», a-t-elle indiqué. Cédant ensuite la parole à Salah Salah, responsable des affaires extérieures au sein du Comité des réfugiés palestiniens, ce dernier a tenu à remercier l'Algérie et les Algériens pour leur soutien indéfectible au peuple et à la cause palestinienne. Salah Salah qui s'est exprimé par ailleurs sur la gravité de la décision de Trump a dit que cette décision est grave et préjudiciable pour les Palestiniens à plusieurs titres. «La reconnaissance du Jérusalem comme étant la capitale d'Israël va permettre à l'avenir aux Israélines de chasser les Palestiniens de cette terre. La chasse des Palestiniens va vider davantage Jérusalem des Palestiniens et cela va les affaiblir encore plus», déplore-t-il. De son côté, Julio Turra, responsable au sein de la Centrale unique des travailleurs(CUT) au Brésil a tenu à affirmer le soutien des travailleurs et les syndicalistes au Brésil avec le peuple palestinien. Selon Julio Turra, la communauté palestinienne est très forte au Brésil et elle est très organisée. Chose qui lui permet de programmer des marches à son aise. Le responsable syndical brésilien s'est joint à Louisa Hanoune pour dire que le capitalisme et l'impérialisme ne cessent de gagner de terrain et qu'il est temps de le combattre ensemble partout dans le monde.