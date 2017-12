LUTTE CONTRE LE TERRORISME L'Afrique en conclave à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le conclave d'Oran abordera la lutte contre le terrorisme, le radicalisme violent et d'autres phénomènes comme le trafic des êtres humains et la drogue.

L'Afrique est, pour la seconde fois consécutive, en conclave abrité par la wilaya d'Oran. «Réponses effectives et durables contre le terrorisme et approche régionale». Tels sont les thèmes principaux de la conférence de haut niveau dont les travaux ont été lancés en fin de journée d'hier. Ladite rencontre africaine, qui a été tenue dans la wilaya d'Oran, est marquée par la participation d'importantes délégations composées essentiellement de représentants d'Etats africains, des organisations et d'experts internationaux. La rencontre prévoit deux journées de travaux. Elle a pour but principal d'affirmer, tout en renforçant la coordination et la concertation entre les pays africains, sous la houlette de l'Union africaine, de se prononcer sur toutes les questions liées à la sécurité du continent. Les travaux sont donc axés sur les questions d'ordre stratégique qui préoccupent, de manière collective, les Etats membres. A l'ordre du jour, le conclave d'Oran abordera la lutte contre le terrorisme, le radicalisme violent et d'autres phénomènes comme le trafic d'êtres humains et la drogue. Ladite rencontre revêt une importance capitale étant donné qu'elle regroupe tous les partenaires africains qui auront, en l'espace de deux jours, l'opportunité de débattre d'autres questions de pointe comme l'assèchement des ressources du radicalisme violent et du terrorisme, les connections entre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains avec le phénomène du terrorisme. C'est en conséquence une conférence de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre du mandat confié par ses pairs de l'Union africaine, au président de la République Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de coordonnateur des efforts de l'Union africaine dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. C'est ce que l'on a relevé du communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères.

Le but recherché à travers cette conférence est de parvenir à une conception commune des Etats membres de l'Union africaine quant aux «défis réels dans la lutte contre le terrorisme ainsi qu'aux moyens à même de permettre une lutte efficace et durable contre ce phénomène et la radicalisation», a-t-on relevé dudit communiqué soulignant qu'«elle sera, en outre, l'occasion pour l'Algérie de partager son expérience dans ce domaine avec ses partenaires africains». La rencontre, qui sera présidée et ouverte par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, servira de tribune où les participants passeront au peigne fin les niveaux de la mise en application des résolutions entérinées lors de la dernière rencontre tenue dans la ville d'Oran. Le conclave d'Oran ou encore le séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique a été organisé en décembre de l'année dernière. Il a été sanctionné par l'approbation d'une panoplie de résolutions liées à la nécessité d'élaborer une feuille de route sur les dispositifs opérationnels devant aboutir à faire taire les armes, d'ici à l'horizon 2020 et la consolidation du partenariat entre le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU, et ce pour permettre de remplir des missions mixtes dans le cadre de la préservation de la paix en Afrique.

Ce n'est pas tout. La rencontre de l'année a conclu sur l'importance de la réactivation d'une force africaine et la nécessité d'assurer un financement durable pour les opérations de soutien à la paix, dirigées par l'Union africaine dans le cadre de son partenariat avec l'Organisation des Nations unies, l'ONU. L'Algérie a franchi plusieurs pas dans le cadre de la lutte contre la radicalisation. Au début du mois en cours, l'Algérie a, à travers le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, représentant du président de la République aux travaux du 5ème Sommet Afrique-Europe, tenu dans la capitale ivoirienne, a présenté sa feuille de route quant à son engagement dans la lutte contre le radicalisme violent et le terrorisme en Afrique. Ledit document a été proposé au lendemain de la désignation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en mars dernier, comme coordonnateur africain de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme violent en Afrique et du mémorandum proposé par le chef de l'Etat lors du 29ème Sommet africain à Addis-Abbeba, en juillet dernier.