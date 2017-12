LE QUOTIDIEN A FÊTÉ HIER SON ANNIVERSAIRE El-Chaâb a 55 ans

Par Bouzid CHALABI -

Le quotidien a été une grande école, pour beaucoup de jeunes journalistes, et vise à le rester.

Le ministre de la Communication Djamel Kaouane a rehaussé par sa présence le 55 ème anniversaire du quotidien en langue arabe El-Chaâb qu' il a qualifié comme le digne héritier du journal Le résistant créé en 1955. Dans son discours après celui de Amina Debache, directrice du quotidien, le ministre a retracé le parcours du journal depuis sa création le 11 décembre 1962 à ce jour. Selon ce dernier «El Chaâb avait cette lourde mission d'accompagner l'étape cruciale, après celle de la lutte de libération, de l'édification du pays».Comme il a souligné que El Chaâb a été une grande école pour les jeunes journalistes de l'époque, car assisté par de grands professionnels de la plume qui d'ailleurs, ont fait de ce titre une sérieuse référence dans le domaine de la presse écrite. «C'est pourquoi nous lui devons entière reconnaissance.» Pour revenir au choix du thème du Forum «Les médias et la révolution», le ministre a indiqué que c'est là un choix pertinent pour la simple raison «que nous commémorons aujourd'hui les manifestations du 11 Décembre 1960». Un événement qui n'est pas passé inaperçu tant il fut médiatisé et par voie de conséquence, cela a renversé la thèse des partisans de l'Algérie française».Concernant la période post indépendante le ministre a rappelé tout le travail réalisé par les médias à travers des documentaires et des écrits, afin que la nouvelle génération se fasse une idée sur la révolution armée et tous les sacrifices consentis pour que le pays retrouve sa liberté.

A propos du thème du Forum, le ministre a dit: «Les médias de l'époque ont su porter la voix et l'image de notre révolution armée au-delà de nos frontières.» Il a aussi dans son discours rappelé le saut quantitatif de la presse écrite. Kaouane a, en effet, indiqué que «le paysage médiatique (algérien) reste quand même assez dense avec 140 titres aujourd'hui. Ce qui démontre que les portes de l'expression libre ont été grandes ouvertes». Notons que le ministre a tenu à féliciter à la fin de son discours l'ensemble du personnel du quotidien El -Chaâb pour la qualité du journal non sans oublier tous les journalistes à la retraite ou décédés qui ont contribué à son essor. Le ministre a été convié par la suite à superviser un court métrage portant sur l'historique du journal et les étapes importantes qu'il a traversées depuis sa création. Soulignons que le ministre a suivi avec beaucoup d'attention la courte conférence donnée par l'universitaire Mohamed Menaouer portant sur les manifestations du 11 Décembre 1960 qui ont été d'un grand effet, puisque elles ont permis de faire comprendre à l'occupant qu'il n'y a d'autres alternatives que celle de l'indépendance du pays. Pour rester dans le vif du sujet de ces manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, le conférencier a rappelé les propos tenus par feu Krim Belkacem au sujet des manifestations où il avait dit: «Il faut que le bruit des manifestations de Belcourt arrive jusqu' à Manhattan (Ndlr: siège de l'ONU).» Comme cet universitaire a tenu à rappeler que de nombreux Algérois d'autres quartiers de la capitale s'étaient ralliés à ceux de Diar El Mahçoul.

Rappelons enfin que ces manifestations, selon des historiens, ont été organisées et déclenchées par les dirigeants de la Zone autonome d'Alger pour souligner l'attachement du peuple algérien à sa direction politique, à savoir le Front de Libération nationale (FLN) et sa branche armée, l'Armée de Libération nationale (ALN). D'après des témoignages recueillis auprès des personnes qui ont pris part à ces manifestations, les slogans brandis ce jour-là sont «Vive l'Algérie musulmane», «l'Algérie indépendante», «Libérez les 15 détenus» ainsi que d'autres slogans appelant à l'indépendance de l'Algérie. D'autres historiens avancent que les événements du 11 Décembre 1960 étaient le prolongement du 1er Novembre 1954, Et de dire que le peuple algérien était sorti pour dire «non à la France en Algérie et oui pour l'indépendance», des messages destinés à l'occupant français.