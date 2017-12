ENVOI DE G'IS, DES SOURCES BIEN INFORMÉES CONFIENT L'Algérie décline la demande du Pentagone

Il n'y a pas si longtemps, les USA avaient qualifié l'Algérie comme l'un des pays les plus sécurisés dans le monde.

Citant des médias américains, la chaîne libanaise Al Mayadeen, a rapporté hier, que l'Algérie a refusé l'envoi de G'IS à Alger pour protéger l'ambassade américaine, suite aux mouvements de protestations multiples observés dans le monde après la déclaration du président américain Donald Trump de faire «d'El Qods occupée la capitale de ce qu'on appelle Israël».

Cette information a notamment été rapportée par le Jeune Indépendant qui cite, quant à lui, des sources diplomatiques, laquelle nous a été confirmée par des sources très bien informées qui soulignent que «la demande du Pentagone a été formulée comme un geste de coopération».

Néanmoins, «l'Algérie jalouse de sa souveraineté a décliné cette demande qui diverge avec ses principes fondamentaux», ajoutent nos sources. «Le Pentagone avait demandé jeudi dernier au département d'Etat de saisir tous les gouvernements des capitales arabes et musulmanes pour qu'ils autorisent l'envoi de marines, afin d'assurer la sécurité des ambassades et consulats américains», rapporte la presse américaine, ainsi pour dire que cette demande a été formulée à l'égard de plusieurs pays et ne concerne pas que l'Algérie.

La demande du Pentagone, a-t- on ajouté, fait suite à des revendications des services de la sécurité diplomatique qui semblent avoir pressenti d'éventuelles attaques contre leurs infrastructures diplomatiques dans le monde, néanmoins pour nos sources l'Algérie est capable à plus d'un titre de préserver la sécurité des ambassades au niveau de son territoire. La crainte des USA a peut-être sa raison d'être, notamment au Liban, des manifestants ont tenté d'attaquer l'ambassade américaine, hier.

La crainte des USA a peut-être sa raison d'être, notamment au Liban, des manifestants ont tenté d'attaquer l'ambassade américaine, hier.

Il n'y a pas si longtemps, les USA avaient qualifié l'Algérie comme l'un des pays les plus sécurisés dans le monde et loué, notamment ses compétences en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et cette demande du Pentagone intervient comme une contradiction avec ces conclusions, d'ailleurs l'Algérie, selon nos sources a toujours refusé qu'on s'ingère dans ses affaires intérieures et pour l'Algérie «la sécurité de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique c'est son affaire», mais aussi précisent nos sources «quand il s'agit de protéger ses sites pétroliers». Ce qui laisse supposer que la demande du Pentagone concernait également ses bases au Sud.