EN SIGNE DE SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE Les députés réclament une session spéciale

Par Nadia BENAKLI -

«Nous sommes avec la Palestine victime ou vaincue»

Dans son discours, le président de l'APN, Saïd Bouhadja a vivement critiqué la décision du président américain.

La cause palestinienne s'invite au débat. Les députés étaient nombreux à marquer hier, leur solidarité avec le peuple palestinien. Menus de pancartes et d'écharpes aux couleurs de Ghaza, les élus ont consacré leurs interventions, lors des débats sur le projet de loi relatif au bracelet électronique et celui portant sur les compétences du Conseil d'Etat, à la cause palestinienne. «Nous sommes avec la Palestine victime ou vaincue», «El Qods est la capitale de la Palestine», réitéraient les élus qui ont dénoncé vivement la décision du président américain, Donald Trump.

Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, les députés ont tous condamné l'attitude de l'administration américaine qui ouvre la voie à une nouvelle escalade.

Les élus ont d'ailleurs réclamé la tenue d'une session parlementaire spéciale qui sera consacrée à cette question. «Il y a un consensus sur cette action, tous les représentants des partis appellent à la tenue de cette session pour appuyer la position du gouvernement algérien», a affirmé Lakhdar Benkhelaf qui a cité comme exemple la Tunisie.

«L'Algérie qui a longtemps soutenu la cause palestinienne est censée faire mieux que tout autre pays», a-t-il déclaré tout en plaidant pour une position historique de l'Etat, de ses institutions et du peuple pour rejeter cette décision. Le député Nazih Benramdane lui emboîte le pas.

«Nous ne devons pas nous contenter de dénonciations et des communiqués», a-t-il martelé. Tout en soutenant la position algérienne, cet élu pense qu'il faut exploiter nos relations et nos positions pour dénoncer cette violation du droit international à travers toutes les institutions africaines, arabes ou internationales. Pour lui, l'Algérie qui est l'un des rares pays qui continuent à cotiser pour la cause palestinienne peut peser de tout son poids pour dénoncer cette transgression du processus onusien. Belkacem Salhi de l'Alliance de la nouvelle République, a également consacré son intervention à cette question.

«Nous dénonçons avec fermeté la décision du président américain qui constitue une violation du droit international», a-t-il martelé, en estimant que cette situation interpelle plus que jamais la communauté musulmane et les Etats arabes pour prendre des dispositions contre cette éventuelle agression du peuple palestinien. Dans son discours, le président de l'APN, Saïd Bouhadja a vivement critiqué la décision du président américain qui remet en cause tous les efforts établis dans le cadre du processus de paix dans la région. «Devant ce grave dérapage qui exprime la reconnaissance d'El Qods capitale d'Israël par l'administration américaine, le Parlement algérien avec ses deux chambres dénonce avec force cette décision et met en garde contre les conséquences de cette décision sur le processus du règlement pacifique de ce conflit dans le cadre de la légitimité internationale», a-t-il regretté.

Bouhadja a appelé tous les parlementaires du monde et les partisans de la paix, en particulier dans le Monde arabe, à faire barrage à cette décision dont les conséquences sont désastreuses sur la région.