ILS ONT ÉCHANGÉ LES FÉLICITATIONS Communication téléphonique entre Bouteflika et Xi Jinping

Le chef de l'Etat qui a suivi en direct le lancement d'Alcomsat-1 a de suite appelé son homologue chinois pour échanger les félicitations par rapport à la réussite de cette mise sur orbite. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois, Xi Jinping, ont échangé les félicitations suite au lancement réussi du premier satellite algérien «Alcomsat 1» depuis la Chine, estimant que ce succès est «le couronnement d'un travail sérieux de longue haleine entre l'Algérie et la Chine dans le domaine des technologies spatiales», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette réalisation est «le fruit d'un partenariat scientifique réussi entre l'Agence spatiale algérienne (Asal) et plusieurs instances scientifiques chinoises», a précisé le communiqué. Dans son message à son homologue chinois, le président Bouteflika a salué la «qualité des relations bilatérales algéro-chinoises» que les deux pays ont décidé en 2014 de promouvoir en «partenariat stratégique global», estimant que cette réalisation était «le couronnement d'un travail sérieux de longue haleine entre l'Algérie et la Chine dans le domaine des technologies spatiales», indique-t-on de même source. Le chef de l'Etat a exprimé sa profonde considération à la République populaire de Chine pour sa disponibilité à assurer le transfert de la technologie dans un domaine très développé qu'est celui des TIC. Pour sa part, le président chinois a félicité le président Bouteflika pour le lancement réussi d' «Alcomsat-1», saluant le rôle des techniciens algériens dans la réussite de ce projet.

Le président chinois s'est félicité des «relations d'amitié profondes» qui lient l'Algérie et la Chine, estimant que l'Algérie est un «partenaire stratégique de premier rang».