Ils étaient des milliers à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Dans un calme absolu, les étudiants ont scandé des slogans appelant à la promotion de tamazight comme il a été mentionné sur les appels à la marche.

La marche à laquelle ont appelé les comités autonomes des étudiants de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a eu lieu comme prévu sans aucun incident à signaler. Ils étaient en effet plusieurs milliers à répondre à cet appel pour la promotion de tamazight. Aux environs de 10h, des groupes d'étudiants commençaient à affluer vers le portail principal du campus Hasnaoua 1 où a été prévu le début de la marche. Vers 11h, les carrés se sont formés et les marcheurs se sont ébranlés vers le point de chute qui est l'entrée du siège de la wilaya. Dans un calme absolu, les étudiants ont scandé des slogans appelant à la promotion de tamazight comme il a été mentionné sur les appels à la marche. Arrivés au niveau du rond-point du 1er Novembre, les marcheurs ont improvisé un rassemblement sur les lieux. Quelques minutes plus tard, mieux organisés après la pause, les carrés ont repris leur cheminement vers le centre-ville empruntant la principale avenue avant d'aboutir au point de chute. Arrivés devant le portail de la wilaya, les milliers de manifestants se sont dispersés dans le calme.

Les jeunes marcheurs auront ainsi répondu à l'appel des étudiants et démontré le degré de maturité qu'ils ont acquis. Pour preuve, des étudiants des départements du nouveau pôle universitaire de Tamda ont fait un parcours d'une dizaine de kilomètres à pied. C'est une véritable marche qu'ils ont effectuée dès les premières heures de la matinée afin de parvenir au campus Hasnaoua 1. D'autres établissements scolaires ont de leur côté observé des marches à travers plusieurs communes.

Des lycéens et des collégiens ont marché pour la promotion de tamazight dans le calme. Pour rappel, il est à signaler que la semaine dernière, plusieurs établissements ont connu des marches suite à des appels sur les réseaux sociaux.

Des appels reposant sur un prétendu vote à l'APN d'une loi contre tamazight. Ces informations ont vite été démenties par le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) qui qualifiait cette information de canular. Hier dans la matinée, le même responsable a rappelé les efforts de l'Etat pour la promotion de tamazight en étendant chaque année encore plus son enseignement dans d'autres wilayas du pays jusqu'à arriver à 17 à présent. Le ministère de l'Education nationale, ajoute-t-il, ne compte pas en rester là, car d'autres wilayas sont programmées pour l'année scolaire prochaine. Le travail va se poursuivre jusqu'à la totale généralisation dans l'école algérienne. Dans une émission Forum de la Radio nationale Chaîne 3, le responsable de cette institution chargée de la promotion de tamazight avait par ailleurs annoncé l'introduction de la langue dans les maternelles. Cette décision revêt une importance capitale, car les enfants qui vont pour la première fois à l'école retrouveront leur langue maternelle.