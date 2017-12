LANCEMENT D'UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LES DEMANDES D'AGRÉMENT Le secteur du tourisme se met à la page

Par Massiva ZEHRAOUI -

Cette plateforme simplifiera le traitement de dossiers de demandes d'agrément pour ouvrir une agence de voyages et de tourisme.

L'octroi d'agrément pour ouvrir une agence de tourisme se fera dorénavant via Internet. En effet, une plateforme informatique de gestion des dossiers des demandes d'agrément des agences de voyages et de tourisme a été lancée avant-hier à Alger lors d'une cérémonie présidée par le ministre du Tourisme, Hassan Mermouri. «Il s'agit à travers cette démarche de mettre en oeuvre le programme de numérisation et d'informatisation du secteur du tourisme», a-t-il indiqué. Il expliquera que la numérisation du secteur dont il est le responsable, contribuera grandement à faciliter la gestion des dossiers de demandes d'agrément. Il a encore souligné que les différentes entraves qui tendent à ralentir la procédure de traitement des dossiers auront disparu grâce à la numérisation. En marge de cette cérémonie de lancement, le docteur Nadir Khelfellah s'est chargé de présenter une simulation sur écran expliquant les opérations par lesquelles le citoyen souhaitant bénéficier d'un agrément doit passer pour envoyer son dossier. Il a au préalable indiqué que cette plateforme a été conçue au mois d'octobre dernier.

Le flux important de demandes qui sont reçues quotidiennement au niveau des services concernés du département du tourisme exige selon lui un espace favorisant un gain de temps en sus d'offrir une meilleure visibilité du dossier. Il a expliqué à ce propos que le but de cette numérisation est d'abord une meilleure organisation et la simplification de la procédure de demande d'agrément entre autres.

L'avantage que présente cette plateforme, poursuit-il, est de permettre au citoyen de suivre son dossier sans dépenser le moindre sou et surtout éviter les déplacements. Il détaillera ensuite en présentant les étapes à suivre pour envoyer son dossier en ligne. Etapes qui consistent en premier lieu, à donner les informations personnelles de l'intéressé, à savoir la déclinaison de l'identité de la personne ainsi que la présentation des diplômes et/ ou expériences. En ce qui concerne la deuxième étape, il précisera qu'il sera question de transférer le dossier qui doit être tout à fait complet à la direction du ministère du Tourisme. Et c'est à ce niveau-là qu'il sera procédé à l'authentification ainsi qu'à la vérification de la véracité des données et des diplômes.

Une fois cette étape passée, le dossier sera enfin imprimé en numérique (PDF).

Le responsable a fait savoir qu'en plus de la simplification de la procédure, le citoyen pourra également s'enquérir du cheminement de son dossier. Et ce, à n'importe quelle étape de la durée du traitement de celui-ci.

Une autre intervenante à cette séance, a expliqué elle aussi que cette première plateforme informatique, contribuera à la célérité dans le traitement des dossiers de demandes d'agrément des agences de tourisme et de voyages. Mais encore à la visibilité dans le suivi desdits dossiers au citoyen. Elle a ajouté en outre que la numérisation aura une incidence directe sur la gestion tout entière de ce secteur. Cela se traduira entre autres notamment, pour l'intéressé, par l'élimination de la distance, la réduction considérable des dépenses ainsi que la diminution des délais qui sont souvent beaucoup trop longs.