SAÏD LAKHDARI ET AMAR DJILALI REVIENNENT SUR LA POLÉMIQUE À PROPOS DE TAMAZIGHT "Le président a tranché cette question"

Par Nadia BENAKLI -

La sortie des deux élus du FLN n'est pas fortuite. Elle exprime l'inquiétude quant aux conséquences du mouvement de protestation.

Deux députés du FLN ont répliqué à la polémique sur tamazight. «Tamazight est une langue nationale et officielle consacrée par la Constitution», a déclaré le chef du groupe parlementaire du FLN, Saïd Lakhdari, député de Tizi Ouzou. Intervenant au débat sur le projet de loi relatif au bracelet électronique et celui portant sur les compétences du Conseil d'Etat, le porte-parole du FLN à l'APN a soutenu que cette polémique n'a pas lieu d'être. «On ne peut pas réduire une question comme tamazight à un amendement dans la loi de finances 2018», a-t-il affirmé, en jugeant toutefois que l'amendement du PT est hors contexte, car le président de la République a tranché définitivement cette question lors de la dernière révision de la Constitution. S'adressant directement aux députés du Parti des travailleurs, Lakhdari dira: «Vous ne pouvez plus utiliser tamazight comme un alibi.»

Le député de Tizi Ouzou a tenu à rassurer les populations sur l'engagement de l'Etat à promouvoir cette langue, tout en rappelant que la majorité a voté pour l'officialisation de cette langue. «Tamazigth est au même titre que la langue arabe», a-t-il affirmé en citant dans ce sens l'article 2 de la Constitution. Son collègue, Amar Djilali du même parti s'est exprimé carrément en chaoui pour lever toute ambiguïté sur cette question qui provoque sérieusement la colère de la population kabyle.

La sortie des deux élus du FLN n'est pas fortuite, bien au contraire elle exprime sérieusement l'inquiétude quant aux conséquences du mouvement de protestation. Hier, une grande marche a été tenue à Tizi Ouzou pour contester le rejet de l'amendement de l'article portant sur la promotion de la langue amazighe proposé par la député Nadia Chuitem du Parti des travailleurs.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a également qualifié de fausses rumeurs, les informations qui circulent, selon lesquelles le gouvernement refuse de faire la promotion de la langue amazighe. «Il ne faut pas lier ce travail de promotion de tamazight à la loi de finances 2018», a-t-il déclaré lors d'une visite qu'il a effectuée samedi dernier, à Tizi Ouzou. Selon lui, l'État a mis les moyens nécessaires pour promouvoir tamazight, langue et culture, à travers les différents départements ministériels qu'il gère dont celui, de l'Éducation nationale, de la culture et de l'Enseignement supérieur, et qui mobilisent des budgets importants pour sa promotion. Il y a lieu de souligner que dans le Plan d'action chapitre I, alinéa 3, il est indiqué clairement que la promotion de tamazight langue nationale et officielle sera accompagnée par le gouvernement.

À cet effet, l'élargissement de l'enseignement de tamazight à travers les wilayas du pays se poursuivra. Le Haut Commissariat à l'amazighité sera soutenu dans sa mission de vulgarisation dans tous les secteurs et à travers tout le territoire.