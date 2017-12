ACTEUR MAJEUR DE LA LUTTE ANTITERRORISTE DANS LE MONDE Notre pays qualifié de partenaire précieux par l'ONU

Le 11 décembre 2007, Alger était ciblée par un double attentat à la voiture piégée, causant 32 victimes dont 17 employés de l'ONU et 117 blessés.

L'Algérie demeure certainement l'un des pays les plus expérimentés dans la lutte antiterroriste, ce qui fait d'elle un partenaire clé pour de nombreux Etats, même les plus puissants. Mais pas seulement, puisque l'Algérie qui a su se distinguer dans son engagement contre ce fléau transnational est aujourd'hui «un partenaire précieux» de l'ONU. C'est le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres qui le souligne dans un message rendu public.

Le diplomate s'est exprimé à New York hier, soulignant également son entière solidarité au peuple et au gouvernement algériens dans leurs efforts pour lutter contre ce fléau». Il indique, notamment dans sa communication que «l'Algérie est un partenaire précieux des Nations unies dans notre lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent».

Le message du SG de l'ONU intervient dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire des attentats terroristes perpétrés contre les locaux de l'ONU à Alger, dans lequel il ajoute: «Les Nations unies seront toujours à vos côtés.» Guterres écrit également dans ce message «il y a 10 ans aujourd'hui, des terroristes frappaient Alger, laissant dans leur sillage des dizaines de victimes, parmi lesquelles 17 employés de l'Organisation des Nations unies», et de poursuivre «ces terroristes, ont frappé l'Algérie, mais ils ont aussi frappé l'ONU en plein coeur. C'est tout le personnel de l'Organisation qui a été touché, qui a ressenti cette douleur». Mais pour le SG «malheureusement, ces attaques ne font qu'augmenter et nous sommes maintenant pris pour cible à travers le monde, alors que nous sommes là pour soutenir les populations les plus vulnérables». Dans son message, il ne manquera pas en la circonstance d'exprimer sa sincère sympathie et son soutien aux rescapés de l'attentat et aux familles des victimes, avec lesquels il aurait souhaité être présent pour dira-t-il «se souvenir ensemble des victimes et rendre hommage à leur mémoire».

Il ajoute aux termes de son message «nous ne les oublions pas. Nous n'oublions pas non plus la douleur de ceux qui restent, qui doivent survivre après un tel traumatisme et continuer leur vie, les foyers brisés et les rêves interrompus. Je sais que cette douleur ne pourra jamais disparaître». Alger en ce jour du 11 décembre 2007 avait vécu l'apocalypse.

Pour rappel, une première voiture piégée prend pour cible un bus de transport d'étudiants à Ben Aknoun, non loin du siège du Conseil constitutionnel et une seconde conduite par un kamikaze cible le siège des Nations unies et du HCR dans le quartier résidentiel de Hydra, qui abrite également les ministères de l'Énergie et des Mines, ainsi que plusieurs ambassades, chancelleries et résidences diplomatiques.

Le double attentat sera dans les heures qui suivent revendiqué par la sinistre organisation criminelle Al Qaïda au Maghreb islamique conduite par le tristement célèbre Abdelmalek Droukdel Alias Abou Mssaâb abdelwoudoud.